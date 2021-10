Reklama

"Trwa właśnie światowa walka o surowce i spółka chce na niej skorzystać, nikt nie wie, jak długo potrwa czas prosperity, czy i kiedy skończy się wojna handlowa pomiędzy Chinami i Australią. Trzeba przygotować strategię, zaktualizować przyjęte założenia. Jeszcze w tym roku zaczniemy przygotowania do tego" - powiedział Ostrowski w kuluarach spotkania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Przypomniał, że zgodnie ze swoją strategią, JSW docelowo chce produkować ok. 85% węgla koksowego i 15% węgla energetycznego.

"Za takim rozwiązaniem przemawiają ceny rynkowe, ale mamy także uwarunkowania geologiczne i z eksploatowanego złoża pozyskujemy wszystko co da się racjonalnie wydobyć. Nigdy nie będzie realne osiągnięcie 100 proc. produkcji węgla wyłącznie koksowego. Przy stałym poziomie kosztów każda tona węgla jest dla nas wartością dodaną. Chcemy, żeby udział węgla koksowego systematycznie rósł. Szacunkowo wydobywamy rocznie ogółem ok. 15 mln ton węgla z czego 10-11 mln ton to właśnie węgiel koksowy, a reszta przeznaczona jest dla energetyki" - dodał Ostrowski.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)