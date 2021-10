Reklama

Strata operacyjna wyniosła 28,8 mln zł wobec 38,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 35,3 mln zł vs 99,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 262,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 740,3 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 57,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 168,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 351 mln zł w porównaniu z 2 347,3 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ na wynik grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A. zarówno w okresie 9 miesięcy 2021 roku, jak i w okresie III kwartału 2021 roku miały przede wszystkim znacząco wyższe ceny surowców (głównie gazu ziemnego i benzenu), wyższe koszty energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2, a także - w relacji do wyniku okresów porównywalnych roku poprzedniego - niższa kwota otrzymanych rekompensat przyznawanych przedsiębiorstwom z sektorów energochłonnych oraz niekorzystanie ze środków finansowych przyznawanych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Pozytywnie na wynik EBITDA grupy kapitałowej emitenta wpłynęły: wyższe ceny większości produktów, jak również wyższy łączny wolumen sprzedaży w Segmentach Agro i Tworzywa oraz zwiększenie przewidywanego przydziału nieodpłatnych praw do emisji CO2, które zostało ujęte w rozliczeniach kosztów emisji CO2 za I półrocze 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze czynniki przekładające się na wyniki finansowe w III kwartale 2021 roku były następujące:

1. W Segmencie Agro: Negatywny wpływ na wyniki Segmentu Agro w III kwartale 2021 roku były ceny gazu ziemnego, które wykazały bardzo wysoką dynamikę wzrostu w relacji do poprzedniego kwartału i w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny i ilości sprzedaży produktów chemicznych, zwłaszcza melaminy. Sytuacja na europejskim rynku melaminy przyczyniła się do wzrostu rentowności sprzedaży tego produktu. W przypadku nawozów odnotowano wyższe ceny i porównywalne wolumeny sprzedaży. Pomimo historycznie wysokich cen gazu emitent oraz jego spółki zależne nie wstrzymały ani istotnie nie ograniczyły produkcji nawozów, podejmując jednocześnie kroki, aby zabezpieczać przede wszystkim popyt na nawozy na rynku krajowym, który jest traktowany jako priorytetowy

2. W Segmencie Tworzywa: Pozytywny wpływ na wyniki segmentu (w relacji do III kwartału 2020 roku) miał większy wolumen i wyższe ceny sprzedaży kaprolaktamu, które w efekcie implikowały wyższe marże podążające za trendami na rynkach światowych. Na ceny kaprolaktamu w III kwartale 2021 roku wpływały - głównie ceny benzenu, przy ograniczonej podaży kaprolaktamu m.in. u azjatyckich wytwórców, którzy prowadzili produkcję z wykorzystaniem około 60-100% mocy projektowych, co było związane m.in. z rządowymi ograniczeniami w dystrybucji energii we wrześniu 2021 roku. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miał wzrostu cen benzenu, gazu ziemnego i siarki. W przypadku benzenu było to efektem niestabilnej sytuacji popytowo-podażowej i niestabilnych cen ropy naftowej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku, którego publikacja nastąpi 9 listopada 2021 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

