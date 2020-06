Wojciechowski oraz minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczą w Minikowie (Kujawsko-Pomorskie) w Krajowych Dniach Pola.

"Jestem bardzo zadowolony z tego, że mi, jako komisarzowi, udało się doprowadzić do tego, że nowe propozycje budżetowe są lepsze niż wyjściowe. Rolnictwo europejskie zyskuje w tych nowych propozycjach 26,5 mld euro — z czego dla Polski przypadnie ok. 3 mld euro i po Francji jest to druga wielkość wzrostu. To wielka szansa dla rolnictwa europejskiego i polskiego. Większe pieniądze, silniejszy budżet, są tym, o co od początku swojej kadencji walczyłem" - powiedział PAP Wojciechowski.

W jego ocenie wszystko wskazuje na przyjęcie tych propozycji, gdyż są one dobrze odbierane w Parlamencie Europejskim i w państwach członkowskich.

"W ogóle w nowym budżecie jest dla Polski więcej pieniędzy, bo łącznie w latach 2021-2027 będzie to ponad 700 mld zł. Będzie to więcej niż Polska otrzymała przez pierwsze 15 lat członkostwa od 2004 do 2019 roku. To bardzo ofensywny plan Komisji Europejskiej" - mówił komisarz UE ds. rolnictwa.

Przyznał, że epidemia koronawirusa i kryzys z nią związany szybko doprowadził Europę do słusznego wniosku odnośnie suwerenności własnej produkcji, a przede wszystkim produkcji żywności.

Dodał w rozmowie z PAP, że bezpieczeństwo żywnościowe musi być oparte na produkcji europejskiej, a nie na imporcie, bo w okresach takich jak epidemia transport może nie dopłynąć, a jak dopłynie, niekoniecznie będzie można go rozwieźć.

"Bezpieczeństwo żywnościowe buduje się na podstawie rolnictwa, krótkich łańcuchów dostaw, siły rynków lokalnych i w tym kierunku to pójdzie, żeby wesprzeć rolnictwo lokalne. Chodzi o zrównoważony rozwój" - ocenił Wojciechowski.

Podkreślił, że konieczne jest wzmocnienie małych i średnich gospodarstw oraz współpracy z lokalnymi przetwórcami. To w latach 2021-2027 ma być wspierane.

Zdaniem Wojciechowskiego wdrażanie planu strategicznego rozwoju rolnictwa w Polsce, skierowanego na gospodarstwa rodzinne, przyniesie pozytywne efekty i zwiększy konkurencyjność rolnictwa polskiego na europejskim rynku.