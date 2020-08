"Konieczność przygotowania projektu ustawy o wyrobach winiarskich wynika z dużego zakresu zmian wprowadzonych w prawie Unii Europejskiej oraz projektowanych zmian systemowych w zakresie funkcjonowania krajowego rynku wina" - czytamy w projekcie zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Za opracowanie projektu ustawy o wyrobach winiarskich odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort tłumaczy, że zmiana powinna przyczynić się do poprawy przejrzystości przepisów związanych z wyrobem wina. Powinny też usprawnić kontrolę producentów wina przez wyeliminowanie pozyskiwania analogicznych informacji w ramach poszczególnych kontroli prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Projektowana ustawa wprowadza ewidencję winnic, z których winogrona będą mogły być przeznaczane do wyrobu wina. "Utworzenie ewidencji winnic umożliwi producentom wina dostęp do informacji o plantacjach winorośli w Polsce, z których winogrona mogą być wykorzystywane do produkcji wina. Rejestr ten umożliwi także usprawnienie oceny potencjału produkcyjnego, co jest niezbędne z punktu widzenia przepisów UE" - czytamy.

Ponadto, projekt ustawy przekazuje prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Obecnie rejestr ten jest prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projektowana ustawa zmniejsza także ilość rozporządzeń wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 do 4, co ma się przyczynić do poprawy czytelności przepisów oraz ich spójności.

Przepisy będą też dotyczyły definiowania i klasyfikacji fermentowanych napojów winiarskich oraz wymogów związanych z technologią. Resort tłumaczy, że celem tych zmian jest podniesienie konkurencyjności tych wyrobów, uwzględnianie nowych tendencji na rynku oraz wykorzystanie większych ilości niezagospodarowanych nadwyżek owoców.

"W celu podniesienia konkurencyjności drobnych producentów wyrabiających cydr, perry, wina owocowe markowe oraz miód pitny markowy z surowców pozyskanych we własnym gospodarstwie oraz zwiększenia wykorzystania owoców należy zwiększyć limit produkcji tych napojów z maksymalnie 10 000 l w skali roku do maksymalnie 100 000 l w skali roku. Limit ten, zgodnie z projektem ustawy będzie powiązany w areałem upraw lub wielkością posiadanej pasieki" - czytamy w projekcie.

Projektowana ustawa wprowadza ponadto możliwość certyfikacji winogron, które następnie mogą być używane do wyrobu win odmianowych i win rocznikowych.

"Wyżej wymieniony system certyfikacji w stosunku do obecnie obowiązującego systemu zawiera mechanizm zezwalający na certyfikację odmian winorośli do momentu ich zbioru i przekazania producentowi w celu produkcji wina rocznikowego bądź odmianowego. Istnieje również możliwość integracji systemu certyfikacji z systemem kontroli urzędowej winnic i producentów wina" - napisano.

Zdaniem MRiRW, przyczyni się to do ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz poprawi przepływ informacji między instytucjami zaangażowanymi w obrót dokumentów w tym zakresie. Zaproponowane zmiany zapewniają możliwość certyfikacji winogron i wina na podstawie losowych kontroli, opartych na analizie ryzyka, na podstawie której ustala się posiadanie owocującej uprawy winorośli z danych odmian winorośli, z której będzie wyrabiane wino oraz wielkości takiej uprawy winorośli.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r.