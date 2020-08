"Projektowana ustawa zwiększa limit produkcji z maksymalnie 10 000 l w skali roku do maksymalnie 100 000 l w skali roku oraz uproszczenia wymagań w zakresie uzyskania wpisu do rejestru dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dla przedsiębiorców wyrabiających niewielkie ilości win owocowych markowych, miodów pitnych markowych, cydrów markowych, cydrów, perry markowych oraz perry z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie” - napisano w uzasadnieniu projektu opublikowanego w poniedziałek na stronie RCL.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) dodano, że zwiększenie limitu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa z 10 tys. litrów do maksymalnie 100 tys. litrów (w zależności od liczby posiadanych hektarów) może pozytywnie wpłynąć na opłacalność produkcji takich napojów alkoholowych.

“Z uwagi na niewielką ilość takich przedsiębiorstw, zmiana ta, przynajmniej w ciągu kilku najbliższych lat nie wpłynie znacząco na wielkość produkcji napojów alkoholowych w Polsce. Uruchamianie takiego rodzaju produkcji, w szczególności w regionach sadowniczych zwiększy atrakcyjność turystyczną takich regionów, w których będą dostępne lokalne cydry, perry oraz wina owocowe markowe. Powyższe, z uwagi na trendy konsumpcji napojów alkoholowych, w przyszłości może przełożyć się na wzrost zainteresowania lokalnymi fermentowanymi napojami winiarskimi” - dodano w OSR.

Za opracowanie projektu ustawy o wyrobach winiarskich odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort tłumaczy, że zmiana powinna przyczynić się do poprawy przejrzystości przepisów związanych z wyrobem wina. Powinny też usprawnić kontrolę producentów wina przez wyeliminowanie pozyskiwania analogicznych informacji w ramach poszczególnych kontroli prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Projektowana ustawa wprowadza ponadto możliwość certyfikacji winogron, które następnie mogą być używane do wyrobu win odmianowych i win rocznikowych.

“Wejście w życie projektowanej ustawy dzięki zmniejszeniu obciążeń administracyjnych oraz usprawnianiu obiegu dokumentów pozytywnie wpłynie na sytuację producentów pragnących rozpocząć produkcję wyrobów winiarskich w Polsce” - napisano w OSR.

