Analitycy Izby wskazują jako główny powód mniejsze zamówienie z sektora hotelarsko-restauracyjnego, gdzie przede wszystkim trafia polski drób wysyłany zagranicę. Jeśli sprawdzą się prognozy Izby i w ostatnim kwartale tego roku sytuacja w drobiarstwie ulegnie pogorszeniu, to łączne ubytki w przychodach eksporterów mięsa drobiowego mogą sięgnąć nawet 1,5 miliarda złotych.

"Liczony w tonach eksport mięsa drobiowego spadł od stycznia do lipca tylko o 3,7 procent, ale jeśli jednak na wywóz zagraniczny spojrzymy od strony wartościowej to okaże się, że ubytek wynosi ponad 10 proc. Prawdziwy dramat widać jednak przy porównaniu tegorocznych i zeszłorocznych przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Do przedsiębiorstw drobiarskich trafiło aż o prawie 151 milionów euro mniej. Ta dziura wynika z mniejszej sprzedaży oraz z drastycznego obniżenia marży sprzedażowych" – tłumaczy dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska.

Jej zdaniem, polskie drobiarstwo charakteryzuje się bardzo dużym stopniem inercji. Oznacza to, że ten sektor gospodarki ma bardzo ograniczoną zdolność do przystosowywania się do zmieniających się warunków m.in. do ograniczania produkcji w sytuacji kurczącego się popytu.

"Straty w eksporcie pokazują dominującą obecnie w polskim drobiarstwie strategię. Polega ona na utrzymywaniu wysokiej produkcji, co powoduje, że jedyną możliwością sprzedaży jest obniżanie ceny. Boimy się, że to podejście będzie działało tylko krótkookresowo. Na dłuższą metę skutki takiego postępowania mogą być opłakane" – skomentowała Gawrońska.

Według KIPDiP, od stycznia do końca lipca br. Polska sprzedała na rynki zagraniczne mięso drobiowe o wartości 1 mld 346 mln euro. Rok wcześniej było to 1 mld 496 mln euro. W tym czasie wyeksportowano 822 tys. ton.