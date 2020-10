"Nie ma rzetelnych danych dotyczących skali tzw. uboju rytualnego, gdyż nikt tego nie liczy, ale w przypadku Cedrobu skala nie jest duża, ale istotna" - powiedział Goździkowski. Wyjaśnił, że jego zamówienie eksportowe na przyszły rok na drób ubijany w sposób rytualny opiewają na ok. 10 proc. całego wysyłanego przez firmę drobiu zagranicę.

Prezes Cedrobu ocenił, że rozwiązania zaproponowane przez posłów PiS w stosunku do drobiu są "nietrafione", dlatego branża w imieniu kilku firm wystosowała list do premiera prosząc o specjalne potraktowanie tej gałęzi produkcji. A premier zapowiedział wprowadzenie poprawek do projektu ustawy.

Goździkowski zaznaczył, że przy uboju rytualnym czy tradycyjnym stosuje się tą samą technikę ubojową i jest nieprawdą, że ptaki bardziej cierpią podczas takiego uboju.

Zdaniem prezesa Cedrobu, wdrożenie przez Polskę zakazu uboju rytualnego, może zniechęcić odbiorców azjatyckich, do kupowania kurczaków w naszym kraju. Raczej też nie wzrośnie ilość mięsa drobiowego, którą możemy sprzedać na rynkach europejskich. A dotychczasowe wzrosty sprzedaży Polska zawdzięcza rosnącej populacji muzułmanów w Europie.

"W tym roku prawdopodobnie eksport będzie zbliżony do ubiegłego roku, ale kurczaki są sprzedawane po znacznie niższych cenach, co obniżyło rentowność produkcji drobiu" - poinformował Goździkowski.

Szef Cedrobu zapytany o skutki likwidacji ferm zwierząt futerkowych dla drobiarstwa, wyjaśnił, że nie są one tak dotkliwe jak informują niektóre organizacje. "Ja nie obawiam się tego" - powiedział szef spółki. Podkreślił jednak, że nie jest za likwidacją jakiejkolwiek branży.

Zwierzęta futerkowe są karmione resztkami drobiu. Jeżeli fermy nie będą odbierały odpadów poubojowych, to będą musiały być one utylizowane, a to podniesie koszty produkcji kurczaków. W ocenie organizacji rolniczych, koszty utylizacji odpadów poubojowych wyniosą 1 mld zł.

Według danych Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), Polska wyeksportowała w ubiegłym roku 1 mln 453 tys. ton drobiu, z czego ubitego w systemie halal lub koszer - 856 tys. ton, co stanowi 59 proc. eksportu. Z ich szacunków wynika, że wprowadzenie zakazu uboju rytualnego spowoduje, że zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego stracą sprzedaż w wysokości ok. 6 mld zł, a straty hodowców drobiu wyniosą ok. 4 mld zł.

Inne organizacje branżowe oceniają wysokość uboju rytualnego drobiu na 40 proc. produkcji. W 2019 r. branża wyprodukowała 3,95 mln ton drobiu , a przychody z eksportu wyniosły ok. 12,8 mld zł.

Cedrob jest spółką z polskim kapitałem, powstała w 1991 r. Obecnie jest największym w Polsce producentem mięsa drobiowego, piskląt oraz paszy. Firma posiada własne wylęgarnie piskląt, fermy drobiu, wytwórnie pasz oraz zakłady ubojowe. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska