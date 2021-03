Po tym, jak hurtowe ceny żywności początkowo spadały podczas pandemii koronawirusa, od jesieni globalny wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) notuje gwałtowny wzrost. Wskaźnik ten wynosił średnio 116 punktów w lutym 2021 r., 2,8 punktu (2,4 proc.) więcej niż w styczniu - co oznacza dziewiąty miesiąc z rzędu wzrostów - i osiągnął najwyższy poziom od lipca 2014 r. Największy wpływ na wzrost w lutym miał silny skok cen w subindeksach cukru i olejów roślinnych. Pozostałe subindeksy zbóż, nabiału i mięsa również rosły, ale w mniejszym stopniu.

Ceny oleju palmowego napędzają wzrost indeksu już od czwartego kwartału 2020 r. W lutym 2021 roku znaczne wzrosty notowały także światowe ceny zbóż, co łącznie doprowadziło wskaźnik cen żywności do poziomu niespotykanego od lat.

Kurczą się zapasy oleju palmowego

Susza i zakłócenia w produkcji spowodowane COVID-19 w połączeniu z wysokim popytem napędzanym przez zapotrzebowanie w Chinach i Indiach ( w związku z odbywającym się w tam festiwalem Diwali) doprowadziły do ​​wyczerpania światowych zapasów oleju palmowego, co spowodowało wzrost cen. W przypadku zbóż, zwłaszcza sorgo, wzrost cen wywołany był głównie przez duży popyt ze strony Państwa Środka. Styczniowy wzrost cen kukurydzy to z kolei wynik pogarszających się perspektyw dotyczących plonów w Europie i USA.

Spekulacje na temat tego, czy zakłócenia wywołane pandemią koronawirusa spowodują wzrost cen żywności były liczne, ale ze względu na spowolnienie gospodarcze związane z COVID-19 i spadający popyt zewnętrzny, ceny zmniejszyły się na początku 2020 r. osiągając najniższy poziom w maju. Później było już tylko drożej.

Indeks cen żywności FAO

Indeks cen żywności FAO (FFPI) jest miarą miesięcznej zmiany międzynarodowych cen koszyka dóbr żywnościowych. Składa się ze średniej z pięciu indeksów cen grup towarowych ważonych średnimi udziałami eksportu każdej z grup w latach 2014-2016.