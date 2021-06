To już kolejny rok, kiedy rolnicy będą musieli stanąć do nierównej walki z zagranicznymi skupami i sieciami handlowymi - podaje we wtorek "Nasz Dziennik".

Gazeta zwraca uwagę, że rolnicy czekają na uruchomienie Narodowego Holdingu Spożywczego (Polskiej Grupy Spożywczej). "Nasz Dziennik" przypomina, że projekt - zapowiadany już kilka lat temu - ciągle nie doczekał się realizacji. "A więc czeka nas kolejny rok, w którym rolnicy sami będą musieli walczyć o korzystną sprzedaż swoich produktów. Holding byłby dla nas dużą pomocą, ucywilizowałby rynek, a tymczasem nie wiemy, czy on w ogóle powstanie - podnosi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gazeta podaje, że Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), które odpowiada za realizację tego projektu, zapowiada, że zostanie on ukończony. "Konsolidacja spółek z branży rolno-spożywczej ma na celu budowę Polskiej Grupy Spożywczej, która ma zostać swoistym integratorem rynku rolno-spożywczego, przyczyniając się do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego" - zapewnia "Nasz Dziennik" MAP. Kolejna ofiara inflacji w USA: tofu. Zwierzęta zjadają soję przeznaczoną dla ludzi Zobacz również Resort - w odpowiedzi na pytania gazety - nie wskazuje jednak, kiedy to się stanie. "Nasz Dziennik" przypomina, że ideę uruchomienia Narodowego Holdingu Spożywczego nakreślono już kilka lat temu. Od tej pory - zaznaczono - jest ciągle w fazie planów. "Holding miał być przeciwwagą dla wielkich sieci skupów o obcym kapitale, a może nawet sklepów, które zostały wpuszczone na polski rynek w czasach transformacji ustrojowej. Niedobrze, że ten projekt nie zyskuje faktycznych ram. To jest sprawa zbyt ważna, żeby nie traktować jej priorytetowo" - ocenia dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski, cytowany przez gazetę.