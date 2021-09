Zezwolenie Unii Europejskiej na pochodzące z owadów białko w paszach dla drobiu i trzody chlewnej wchodzi w życie w tym tygodniu. Nowy typ paszy jest uzupełnieniem kilku środków, które rozszerzyły obecność owadów na rynku europejskim. Przemysł rybny już teraz opiera się na paszy z owadów. Natomiast UE zezwala na sprzedaż larw mącznika do spożycia przez ludzi.

Unijny organ nadzoru bezpieczeństwa żywności orzekł, że owady, takie jak mączniki, świerszcze i szarańcza, są bezpieczne do spożycia.

Karmienie robakami zwierząt gospodarskich, a nie ludzi, wykazało jak dotąd największy potencjał komercyjny, a giganci rolni, tacy jak Cargill Inc. i Archer-Daniels-Midland Co., śmiało wkraczają na rynek. Według szacunków Rabobank, rynek pasz z owadów może osiągnąć do 2030 roku wielkość 500 000 ton.