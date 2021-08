Kawa jest najdroższa na świecie od 2014 r. Jeżeli zdrożeje w kawiarniach, to jednak z tego powodu, że ich właściciele potraktują, że to dobry pretekst do podwyżek.

- Trend wzrostowy na kawie utrzymuje się od końca minionego roku, przede wszystkim ze względu na oczekiwania dotyczące spadku produkcji - mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Stajniak, Starszy Analityk Rynków Finansowych w XTB. – Jednocześnie prognozowany jest wzrost popytu, ze względu na ograniczanie restrykcji w gastronomii. Reklama Natomiast wzrost cen w ostatnich tygodniach spowodowany jest informacjami o pogodzie w Brazylii, gdzie doszło do przymrozków, a plantacje kawy źle reagują na duże zmiany temperatury. Zbiory kawy w tym kraju, który jest największym jej producentem na świecie, mogą być znacznie słabsze nawet przez 2-3 lata. Cena kawy wzrosła nawet do ponad 200 centów za funta, później nieco spadła, ale ponownie jest bliska 200 centów. - Chciałbym jednak uspokoić konsumentów ponieważ udział kawy jako surowca w jednej filiżance napoju to tylko 4 centy, czyli 16 groszy – dodaje ekspert XTB. – O cenach kawy w kawiarniach decydują przede wszystkim ceny usług.