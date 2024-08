Vedos rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku jako dostawca usług hostingowych. Szybko stała się największą firmą hostingową w Czechach, co zawdzięczała agresywnej strategii marketingowej. Wraz z rosnącą popularnością i zwiększającym się udziałem w rynku, zaczęła doświadczać coraz więcej cyberataków. Przykładem może być atak o wolumenie 400 gigabitów na sekundę, który nastąpił po umieszczeniu ukraińskiej flagi na stronie internetowej firmy. Takie doświadczenia skłoniły firmę do stworzenia własnych środków cyberbezpieczeństwa.

Obecnie Vedos oferuje szeroki zakres usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym:

1. Veteran's Global Protection — Zdecentralizowana sieć serwerów, które filtrują szkodliwy ruch skierowany na różne strony internetowe.

2. CDN (Content Delivery Network) - Usługa, która przyspiesza dostarczanie treści internetowych.

3. DNS (Domain Name System) - Infrastruktura serwerów DNS dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.

4. Website AI Builder — Narzędzie do łatwego tworzenia stron internetowych, które umożliwia użytkownikom stworzenie strony za pomocą kilku poleceń.

Trendy w Branży

Lukas Krsek zauważył, że 15 lat temu cyberprzestrzeń była bardziej zrozumiała i przejrzysta dla specjalistów IT, którzy interesowali się parametrami technicznymi serwerów i innymi szczegółami. Obecnie ze względu na ogromną ilość dostępnych informacji, użytkownicy szukają prostszych i bardziej intuicyjnych rozwiązań. Vedos dostosowała swoje usługi, aby uprościć procesy i uczynić je bardziej dostępnymi dla klientów.

Przyszłość organizacji

Firma zamierza kontynuować ekspansję globalną. Obecnie posiada oddziały w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Singapurze, a wkrótce otworzy kolejny w Polsce. Celem jest oferowanie prostych i skutecznych usług, które będą dostępne dla wszystkich, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Dzięki swojej infrastrukturze firma chce uczynić cyberprzestrzeń bardziej bezpiecznym i przyjaznym miejscem.

Znaczenie DNS

Jednym z kluczowych aspektów bezpieczeństwa internetowego jest ochrona serwerów DNS. DNS tłumaczy nazwy domen na język maszyn, co umożliwia łatwe korzystanie z internetu przez użytkowników. Niestety, wiele firm nie zwraca wystarczającej uwagi na ochronę swoich serwerów DNS, co może prowadzić do poważnych problemów, takich jak przestoje w działaniu witryn internetowych. DlategoVedos oferuje bezpłatne korzystanie ze swoich serwerów DNS, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w sieci.

Transformacja czeskiej firmy hostingowej w globalnego lidera cyberbezpieczeństwa jest dowodem na to, jak ważne jest dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i globalnej ekspansji firma ta przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, oferując jednocześnie proste i skuteczne usługi dla wszystkich użytkowników internetu.