"Rozpoczęliśmy już badania i rozwój technologii 6G, bazując na doświadczeniach i umiejętnościach, które zebraliśmy podczas prac nad wieloma generacjami technologii komunikacyjnych, w tym 5G" - powiedział szef pracującego nad projektem centrum badawczego koncernu Czoj Sung Hiun.

Chociaż wdrażanie standardu 5G jest wciąż w początkowej fazie, zdaniem Czoja "nigdy nie jest za wcześnie, by rozpocząć przygotowania do 6G", ponieważ od pierwszych badań do komercjalizacji nowej generacji technologii komunikacyjnej mija około 10 lat.

Według opublikowanego we wtorek raportu nowy standard przesyłu danych - 6G mógłby być gotowy w 2028 r., a jego masowa komercjalizacja byłaby możliwa około 2030 r.

Samsung przewiduje, że technologia 6G umożliwi przesyłanie danych z prędkością 1000 Gb/s - 50 razy szybciej niż w standardzie 5G i przyczyni się do rozpowszechnienia zaawansowanych usług, takich jak "prawdziwie wciągająca" rzeczywistość rozszerzona.

Jak informuje francuska telewizja BFM TV pracę nad rozwojem 6G ogłosił również w październiku 2019 r. chiński koncern Huawei.