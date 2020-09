Dostawca usług wideokonferencyjnych Zoom odnotował zysk netto w wysokości 185,7 mln dolarów w ciągu kwartału do 31 lipca. Oznacza to wzrost o prawie 3300 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody w tym kwartale wyniosły 663,5 mln dolarów, co stanowi wzrost o 355 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim - podaje CNN.

Ze względu na dobre wyniki, firma podniosła swoje prognozy całorocznych przychodów do poziomu od 2,37 do 2,39 mld dolarów. Wcześniej oczekiwano od 1,775 do 1,8 miliarda dolarów. Do końca lipca aplikacja Zoom miała około 370 tys. klientów korporacyjnych zatrudniających ponad 10 pracowników, co stanowi wzrost o prawie 460 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczba największych płatnych klientów – tych, którzy płacą za usługi Zoom ponad 100 tys. dolarów rocznie – zwiększyła się ponad dwukrotnie do 988 w porównaniu z tym samym kwartałem rok temu. Klientem Zoom został nawet ExxonMobil.

Firma ogłosiła w lipcu, że potroi dotychczasową liczbę pracowników w stolicy finansowej Indii – Bombaju, a także utworzy nowe centra danych w centrach technologicznych w Bangalore i Hajdarabadzie.