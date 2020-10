"Orange i Oppo ogłosiły współpracę o partnerstwie w zakresie współinnowacji, która pomoże w dostarczaniu usług Orange do szerokiej gamy smartfonów OPPO i urządzeń IoT w Europie, z myślą o rozszerzeniu tej umowy do wszystkich rynków na których działa operator" - czytamy w komunikacie.



"W Oppo zawsze na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję klienta, zarówno w relacjach z konsumentami, jak i klientami biznesowymi. Dlatego cieszymy się, że w tak krótkim czasie zdobyliśmy zaufanie czołowych w branży partnerów, takich jak Orange. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej doskonałej współpracy, a także - biorąc pod uwagę kolejne projekty, które OPPO już rozwija w Polsce - jestem przekonany, że razem będziemy dostarczać klientom Orange produkty najwyższej jakości" - powiedział dyrektor generalny Oppo w Polsce Leo Li, cytowany w komunikacie.



Podstawowym celem partnerstwa jest wspólne tworzenie innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać zmieniającym się potrzebom konsumentów. Orange i Oppo wspólnie pracują m.in. nad wprowadzeniem nowego smartwatcha eSIM. Orange stał się pierwszym operatorem na świecie, który zdalnie łączy się i aktywuje eSIM w modelu On Device WearOS, co stanowi część strategii multi-SIM Orange, zaznaczono w informacji.



"W @Orange_Polska mamy już kilka urządzeń tego producenta. Planujemy kolejne dające możliwość korzystania z #eSIM i #hello5G" - napisał rzecznik Orange Polska Wojciech Jabłczyński na swoim profilu na Twitterze.



"Chodzi o zastosowane technologie, jakość urządzeń i ich wygląd. Dlatego w czwartym kwartale tego roku nasi klienci mogą spodziewać się jeszcze większej oferty Oppo" - dodał Dariusz Chróścik, który odpowiada w Orange Polska za zarządzanie portfolio smartfonów i urządzeń, cytowany na blogu biura prasowego operatora.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



