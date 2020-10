"Projekt, który dotyczy zagadnienia cyberbezpieczeństwa, został opracowany w sposób, który wyklucza konkretnego dostawcę. Jeżeli firma Huawei zostanie wykluczona z listy dostawców sprzętu ICT w Polsce, spowoduje to straty gospodarcze szacowane na dziesiątki miliardów euro dla całego społeczeństwa […]" - czytamy w liście Huawei do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wystosowanym w ramach rynkowych opinii do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSB).

Obok chińskiego koncernu podobne listy z opiniami do projektu ustawy przesłało przynajmniej kilkanaście organizacji branżowych oraz podmiotów komercyjnych.

"W znacznym stopniu wpłynie to również na zaufanie inwestycyjne operatorów, może zmniejszyć ich gotowość do zakupu pasma częstotliwości i tym samym zmniejszy dochody z rządowej aukcji o setki milionów euro. Przewiduje się od 3 do 5 lat opóźnienia rozwoju sieci 5G w Polsce i krajowego procesu cyfryzacji, oraz negatywny wpływ na PKB dla wszystkich powiązanych branż szacowany na 3%, natomiast ceny taryf telefonii komórkowej dla użytkowników mogą wzrosnąć od 1 do 3 razy. Projekt wpływa na środowisko inwestycyjne w Polsce i kształcenie talentów teleinformatycznych z najwyższej półki. Sama firma Huawei zatrudnia w Polsce ponad 3000 osób, zatem polska kolebka talentów ICT w Europie również ulegnie degradacji" - czytamy dalej.