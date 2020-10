Umowa została uzgodniona i będzie podpisana pomiędzy Orange Polska i Orange Brand Services Limited przed końcem bieżącego roku. Obecnie obowiązująca umowa wygasa z końcem 2020 roku.

"Zgodnie z umową opłata licencyjna będzie wynosić 1,6 proc. przychodów ze sprzedaży towarów i usług sprzedawanych pod marką Orange poprzez kanały sprzedaży detalicznej Orange Polska, z wyjątkiem towarów i usług stacjonarnej telefonii głosowej, dla których opłata licencyjna wynosić będzie 0,8 proc., do momentu, gdy udział przychodów z usług konwergentnych w całości skonsolidowanych przychodów Orange Polska przekroczy 21,8 proc." - czytamy w komunikacie.

Orange to globalna marka obsługująca ponad 260 mln klientów i obecna na 29 rynkach. W światowym rankingu marek BrandZ wyceniana jest na ponad 20 mld USD, co czyni ją jedną z 10 najbardziej wartościowych marek telekomunikacyjnych na świecie. Według zewnętrznych badań rynkowych przeprowadzonych w lipcu 2020 r., Orange była marką pierwszego wyboru dla polskich konsumentów w zakresie usług konwergentnych, światłowodu, mobilnego dostępu szerokopasmowego i mobilnych abonamentowych usług głosowych. Marka Orange jest kluczowa w realizacji strategii Orange Polska, dalszej konsolidacji pozycji rynkowej Orange Polska oraz do tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy, podkreślono.

"Niezależnej oceny umowy dokonała firma PwC, wydając opinię, że z finansowego punktu widzenia warunki umowy są godziwe dla Orange Polska. W następstwie tego umowa uzyskała pozytywną opinię niezależnych członków rady nadzorczej Orange Polska" - podsumowano.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.