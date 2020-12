Pierwszy pozew został złożony w listopadzie 2019 roku przez Amazon Web Services, jednostkę obsługującą chmurę spółki. Jednym z argumentów w nim podniesionych była możliwość politycznej ingerencji prezydenta Donalda Trumpa w proces wyłaniania kontrahenta dla Pentagonu. W swoim pozwie Amazon wskazał, że Departament Obrony nie ocenił sprawiedliwie jego oferty, ponieważ Trump postrzegał dyrektora generalnego Amazona, Jeffa Bezosa, jako swojego „wroga politycznego”. Dodatkowo Amazon argumentował, że oferta Microsoftu nie spełniała wymogów przetargu w jednym ze scenariuszy cenowych.

Na początku 2020 roku sędzia Patricia Campbell-Smith powiedziała, że ​​prawdopodobnie „szanse na wygraną byłby by wyższe”, gdyby nie błędy Pentagonu w ocenie propozycji cenowych. W kwietniu przychyliła się do wniosku rządu o rewizję kontraktu i zezwolenie oferentom na zmianę ich propozycji. We wrześniu Departament Obrony potwierdził swoją decyzję o przyznaniu umowy Microsoftowi.

Amazon twierdzi, że firma zaoferowała Pentagonowi lepszą technologię, w tym sprawniejsze urządzenia taktyczne, oferujące usługi przetwarzania w chmurze w odległych lokalizacjach i solidniejsze centra danych.

Rzecznik Microsoftu Frank Shaw powiedział w oświadczeniu, że Amazon zdał sobie sprawę, że za pierwszym razem zaoferował zbyt wysoką ofertę, a następnie zmienił ją, tak aby wykazać niższą cenę. „Jednak patrząc na wszystkie kryteria, urzędnicy ds. zamówień w Departamencie Obrony zdecydowali, że wziąwszy pod uwagę przewagę techniczną i ogólną wartość, nadal przedstawiamy najlepszą ofertę,” - powiedział Shaw.

Amazon 23 października ponownie złożył skargę na niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Spółka odniosła się w nim do sposobu w jaki Pentagon odniósł się do poprawionych ofert obu firm. Zdaniem giganta e-commerce Departament obrony nie docenił przewagi jego oferty i zignorował kluczowe wymagania kontraktowe. Rzecznik spółki Drew Herdener oświadczył, że ta zaoferowała „ofertę niższą o dziesiątki milionów dolarów”. Koperta z powyższym zażaleniem została otwarta we wtorek 15 grudnia.