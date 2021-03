"Propozycja uspójnienia procesu prac na ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i prac nad aukcją ona wynika z tego, żeby zapewnić większą pewność operatorom, którzy będą startowali w procesie aukcyjnym. Natomiast to nie oznacza, że będziemy czekać na przyjęcie i uchwalenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Mówimy o tym, że chcemy zakończyć prace na poziomie Rady Ministrów" - powiedział Zagórski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

"W tej chwili ustawa jest po rozpatrzeniu przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jest to więc kwestia myślę, że dwóch-trzech tygodni, kiedy będziemy mieli ustawę przyjętą przez Radę Ministrów i to powinno rozpocząć […] ten proces. A więc sam proces aukcyjny rozpocznie się w tym roku" - dodał minister.

Według niego, operatorzy telekomunikacyjni dzisiaj oferują usługi 5G, ale zadaniem resortu jest udostępnienie im pasma najważniejszego w tym procesie, czyli C, "ale chcemy też udostępnić pasmo 700, podkreślił.

"Zgodnie z komunikatem Komisji i Europejskiej - wdrożenia do 2025 roku dla sieci 5G założono, że do 2025 zostanie zapewniony niezakłócony dostęp do 5G we wszystkich większych miastach i na szlakach komunikacyjnych. Definicja dużych państw i szlaków należy do państwa UE" - wskazał Zagórski.

Dodał, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i nowej perspektywy finansowej w ramach polityki spójności na rozwój internetu szerokopasmowego jest przewidziane około 11 mld zł.

"Strategia będzie koncentrowała się na wspieraniu inwestycji na obszarach defaworyzowanych, żeby budowa sieci odbywała się równomiernie. Trwają prace nad uruchomieniem wsparcia ze środków funduszu szerokopasmowego" - powiedział minister.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko podczas posiedzenia komisji przypomniał, że typ aukcji przewiduje licytację 4 bloków, po jednym bloku na startującego czy na grupę kapitałową startującego operatora.

"Licytacja jest podzielona na rundy. Cena wywoławcza jest zbliżona do unieważnionej poprzednio aukcji, być może zostanie lekko skorygowana o doświadczenia w innych krajach europejskich. Warunkiem uczestnictwa jest 1 mld zł inwestycji w latach 2016-1019 w sieci telekomunikacyjnej i dysponowanie częstotliwościami na całym obszarze RP. Wstępnie oczekiwana cena wywoławcza to 450 mln zł za blok" - powiedział Oko.