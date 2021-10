Działalność telekomunikacyjna w Polsce to zużycie energii, a w Polsce energia w 70 proc. pochodzi z węgla, i to, że nasz telefon nie emituje, bo nie ma rury wydechowej a nasz komputer nie ma komina to nie znaczy, że usługi cyfrowe nie mają wpływu na klimat - tłumaczy Hutyra.

Reklama

I nad tym wpływem pracuje u nas sieć, zakupy, sprzedaż. To jest praca na co dzień, żeby tematyka klimatu była obecna. Ja jestem katalizatorem zmiany - dodaje.