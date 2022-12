– Mamy nieco wyższy deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych – ale to w związku z wydatkami, które ponosimy w sytuacji kryzysu wojny w Ukrainie. To są zwiększone wydatki na uchodźców, których gościmy w naszym kraju, a także związane z tarczą antyinflacyjną i osłoną dla obywateli przed wzrostem cen energii – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów podczas Kongresu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Staramy się te wydatki pokrywać nie tylko z budżetu, ale również szukać innych źródeł finansowania. W tym roku była to wpłata z dodatkowego zysku Narodowego Banku Polskiego, środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, czyli tzw. ETS, ale również tak zwane dodatkowe zyski firm energetycznych. Pokryją one częściowo koszty tarczy energetycznej – czyli pomocy małym i średnim przedsiębiorcom, a także rodzinom, Polakom, samorządom, w kryzysie energetycznym i wzroście cen energii. W przyszłym roku główne zadanie to bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo obronne Polski, podniesienie naszych zdolności obronnościowych – tu zakładamy wzrost wydatków w budżecie do 3% PKB. Planujemy też zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia, ale również bardzo ważne są inwestycje. Dodatkowo utrzymujemy programy modernizacji polskich dróg – budowy autostrad, dróg krajowych i rozbudowy sieci kolejowych, bo infrastruktura jest niezwykle istotna. Ważne jest również wsparcie samorządów w ramach programu inwestycji strategicznych, inwestycji lokalnych – zapowiada Rzeczkowska.