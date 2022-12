– Odbudowanie Ukrainy to wielkie, międzynarodowe przedsięwzięcie i nie można go sobie wyobrazić bez udziału i dominującej roli Polski – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podczas Kongresu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – To wielka szansa dla polskich przedsiębiorców, dla wielu sektorów, wielu branż. Bardzo potrzebne jest zbudowanie mechanizmów międzynarodowych, które dadzą przedsiębiorcom stabilność i przekonanie, że mogą bezpiecznie na ten rynek wchodzić. Dzisiaj jest wiele pytań o korupcję, bezpieczeństwo inwestycji finansowych, inwestycji bezpośrednich w Ukrainie – do kogo te pieniądze trafią, jak będą wyglądać przepływy. Są to uzasadnione pytania, bo wszyscy pomagamy Ukrainie. Podział odbudowy Ukrainy na poszczególne państwa – czyli konferencja w Lugano – potwierdza, że Polsce przypadł w odbudowie region Donbasu, najbardziej zniszczony. Ukraina to piękny, bogaty kraj – ale ważne, jak ten potencjał będzie można wydobyć po zakończeniu wojny. Wierzę, że Polska będzie miała w tym ogromny udział – podkreśla Daszyńska-Muzyczka.