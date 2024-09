Dynamiczny rozwój Małopolski

Małopolska, jak zaznaczył marszałek Łukasz Smółka, przechodzi dynamiczny rozwój w różnych obszarach, w tym w infrastrukturze drogowej i kolejowej, ochronie zdrowia oraz edukacji. W ostatnich latach województwo intensywnie inwestowało w szpitale wojewódzkie i powiatowe, a także kładło duży nacisk na ochronę środowiska i rozwój sportu. Smółka podkreślił również sukcesy olimpijczyków pochodzących z regionu, co podkreśla nie tylko sportowe osiągnięcia, ale także wspieranie rozwoju młodych talentów.

Rozwój gospodarczy Małopolski został zauważony na arenie krajowej – region dwukrotnie otrzymał nagrodę za przedsiębiorczość. Jak podkreślił marszałek, to wyróżnienie jest dedykowane mieszkańcom, którzy w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesów regionu.

Rozwój poza Krakowem

Kraków, stolica województwa, jest kluczowym ośrodkiem biznesowym, jednak region rozwija się również poza jego granicami. Marszałek Smółka wspomniał o tworzeniu nowych stref aktywności gospodarczej w takich miejscach jak Niepołomice, gdzie liczba inwestorów wzrosła na tyle, że brakuje już dostępnych miejsc na rozwój firm. W odpowiedzi na to, województwo przygotowuje kolejne tereny inwestycyjne, m.in. w okolicach Miechowa, przy nowo otwartej drodze ekspresowej S7.

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, jak obwodnice i inwestycje w kolej, również staje się kluczowym czynnikiem wspierającym przedsiębiorczość w regionie. Tego typu inwestycje mają na celu nie tylko ułatwienie komunikacji, ale także zwiększenie atrakcyjności Małopolski dla nowych inwestorów.

Współpraca międzynarodowa i rozwój Karpat Rozmowa dotknęła również współpracy międzynarodowej, szczególnie w kontekście sąsiadujących regionów. Małopolska współpracuje z Ukrainą i Słowacją, co obejmuje m.in. transgraniczne połączenia autobusowe, istotne dla turystów i mieszkańców. Marszałek podkreślił potrzebę promocji Karpat, porównując je do Alp, co może znacząco przyczynić się do rozwoju turystyki w tej części Europy.

Inwestycje w bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo granic i regionu było kolejnym tematem dyskusji. Smółka zwrócił uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem w kontekście wojny na Ukrainie oraz sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie. Małopolska, jako region przygraniczny, aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu wspieranie sąsiadujących obszarów w razie potrzeby. W ostatnich latach województwo doświadczyło powodzi, co skłoniło władze do przeznaczenia znacznych środków na pomoc poszkodowanym regionom i naprawę infrastruktury.

Infrastruktura przeciwpowodziowa i przygotowanie na kryzysy Marszałek Smółka podkreślił znaczenie działań prewencyjnych w obszarze infrastruktury przeciwpowodziowej. Choć Małopolska odrobiła lekcje po powodzi z 1997 i 2010 roku, wciąż istnieje potrzeba dalszych inwestycji w infrastrukturę ochrony przed powodziami. Zdaniem marszałka, lepiej zapobiegać, niż leczyć skutki klęsk żywiołowych, dlatego region systematycznie monitoruje stan infrastruktury i podejmuje działania naprawcze tam, gdzie to konieczne.

Wnioski z Forum w Krynicy

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, którego tematem przewodnim były kwestie bezpieczeństwa, poruszono m.in. problem bezpieczeństwa militarnego, powodziowego oraz przygotowania na kryzysy. Jak zaznaczył Smółka, kluczowe jest, aby tego typu dyskusje prowadziły do konkretnych wniosków, które będą mogły zostać wdrożone zarówno przez władze regionalne, jak i centralne.

Małopolska, będąc jednym z kluczowych regionów Polski, stawia na dalszy rozwój w oparciu o inwestycje w infrastrukturę, współpracę międzynarodową oraz działania prewencyjne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i inwestorów. Forum w Krynicy stało się doskonałą platformą do omówienia przyszłości regionu oraz wyzwań, przed którymi stoi Małopolska.