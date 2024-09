Czy my Polacy umiemy jeszcze ze sobą rozmawiać o sprawach ważnych? Czy potrafimy to robić ponad wszelkimi podziałami? Na to pytanie odpowiada Zbigniewowi Bartusiowi w studiu DGP podczas Krynica Forum 2024 Paweł Musiałek, dyrektor programowy tego wydarzenia.

Nie ma chyba powodu żeby czarować, że sytuacja nie jest łatwa. Rozmowa ponad podziałami idzie nam coraz trudniej. Tymczasem wyzwania przez Polską i naszą częścią Europy są coraz większe – tym bardziej niepokoi polaryzacyjny spór, którego na co dzień doświadczamy - nie tylko w Polsce. Krynica Forum jest próbą przełamania barier, zaproszenia do wspólnej debaty ludzi o często skrajnie odmiennych poglądach, z różnych bajek i światów. Czy udaną? Bardzo zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia całej rozmowy.