Rynek książki: kurczy się czy rośnie?

Na pytanie o kondycję rynku książki,Shaded stanowczo zaprzeczył, że ten sektor się kurczy. Mimo początkowych obaw wydawców, że cyfrowe subskrypcje mogą negatywnie wpłynąć na sprzedaż książek, okazało się, że w rzeczywistości model subskrypcyjny napędza sprzedaż. Klienci, którzy mają dostęp do książek w ramach subskrypcji, często decydują się na zakup tych pozycji, które już przeczytali lub przesłuchali. Dzięki temu ich zakupy stają się bardziej świadome, a fizyczne egzemplarze książek kupowane są z większą pewnością.

Jednym z ciekawszych zjawisk, które Legimi zauważyło, jest fakt, że klienci po skorzystaniu z subskrypcji częściej dokonują zakupów książek na prezenty, a ich domowe biblioteki stają się coraz bogatsze.

Synchronizacja e-booków i audiobooków – innowacja Legimi Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez Legimi jest tzw. synchrobook, czyli technologia synchronizująca treść e-booka i audiobooka. Dzięki temu użytkownicy mogą czytać książkę na różnych urządzeniach – na przykład słuchać audiobooka podczas podróży, a po powrocie do domu płynnie kontynuować lekturę e-booka. System automatycznie synchronizuje miejsce, w którym użytkownik przerwał lekturę, co znacznie ułatwia korzystanie z różnych formatów książek.

Legimi jako pierwsza firma na świecie wprowadziła takie rozwiązanie, wyprzedzając gigantów technologicznych, takich jak Amazon. Choć technologia ta jest wymagająca pod względem utrzymania, klienci i wydawcy doceniają jej zalety.

Legimi na rynkach zagranicznych

Choć Legimi odniosło duży sukces w Polsce, firma zdecydowała się na ekspansję na zagraniczne rynki, w tym niemiecki. Niemcy, mimo bycia największą gospodarką w Unii Europejskiej, okazały się rynkiem bardziej konserwatywnym technologicznie. Użytkownicy tamtejszego rynku są mniej skłonni do korzystania z aplikacji mobilnych, co sprawia, że rozwój subskrypcji e-booków postępuje wolniej niż w Polsce. Niemniej jednak Legimi widzi duży potencjał w edukowaniu niemieckich użytkowników i dostosowywaniu oferty do ich potrzeb.

Współpraca z bibliotekami

Kolejnym ważnym obszarem działalności Legimi jest współpraca z bibliotekami. Firma wprowadziła innowacyjny program, który umożliwia bibliotekom oferowanie swoim czytelnikom darmowego dostępu do e-booków i audiobooków za pomocą specjalnych kodów bibliotecznych. Dzięki temu klienci mogą cieszyć się dostępem do setek tysięcy książek, a biblioteki notują wzrost liczby odwiedzających, zwłaszcza na początku miesiąca, kiedy kody są udostępniane.

W Polsce już ponad połowa bibliotek publicznych współpracuje z Legimi, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym modelem. Korzyści są obustronne – biblioteki przyciągają nowych użytkowników, a czytelnicy zyskują łatwy dostęp do literatury w nowoczesnej formie.

Sztuczna inteligencja w rekomendacjach książek Legimi nie poprzestaje na dotychczasowych innowacjach i stale rozwija swoje technologie. Jednym z najnowszych projektów jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do rekomendowania książek. Dzięki analizie preferencji czytelniczych użytkowników, AI jest w stanie precyzyjnie sugerować książki, które odpowiadają ich gustom, co znacząco zwiększa trafność rekomendacji. Projekt jest w fazie testów, ale pierwsze wyniki są obiecujące – użytkownicy pozytywnie oceniają rekomendacje oparte na AI.

Rynek książki, zamiast się kurczyć, ewoluuje dzięki nowym technologiom i modelom dystrybucji. Subskrypcje, takie jak te oferowane przez Legimi, zmieniają sposób, w jaki Polacy korzystają z literatury – zarówno w formie cyfrowej, jak i papierowej. Innowacyjne rozwiązania, jak synchronizacja e-booków z audiobookami czy system rekomendacji oparty na sztucznej inteligencji, wyznaczają nowe standardy w branży. Przyszłość rynku książki, zarówno w Polsce, jak i za granicą, wydaje się być świetlana, a Polacy, mimo napiętych harmonogramów, coraz częściej znajdują czas na literaturę – czy to w formie tradycyjnej, czy cyfrowej.