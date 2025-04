Ryszard Hordyński zwrócił uwagę, że odnawialne źródła zmieniają strukturalnie sposób funkcjonowania sieci energetycznej.

– Do tej pory działały one w kierunku od centrum do użytkownika, teraz będą musiały w dwie strony – zauważył.

Energia się marnuje

Za rozwojem nowych technologii nie nadążają regulacje i inwestycje. Ryszard Hordyński jako przykład wskazał tegoroczny słoneczny kwiecień, który sprawił, że sieci nie były w stanie przyjąć energii od prosumentów.

– A zatem zrealizowaliśmy programy, w ramach których prosumenci mogli stawiać instalacje i byli zadowoleni, że produkują własny prąd, ale równolegle część tego prądu idzie w piach, bo sieci są nie są w stanie tego przyjąć - wytykał. - Dobra transformacja wymaga pewnej harmonizacji działań sektora prywatnego i dużych sieci przesyłowych równolegle z legislacją - dodał.

Podkreślił też, że innowacje cyfrowe wprowadzane na rynku energii odnawialnej wspierają konkurencyjność gospodarki.

- Im więcej będzie OZE, tym energia będzie tańsza, a przez to nasza gospodarka bardziej konkurencyjna, bo przecież jednym z głównych obciążeń dla przedsiębiorców jest właśnie koszt prądu – wskazywał.

Wszechobecna sztuczna inteligencja

Ryszard Hordyński odniósł się też do wykorzystywania sztucznej inteligencji.

– AI jest wszędzie. Powiedziałbym, że chyba nie ma takiego urządzenia Huawei, które by nie wykorzystywało sztucznej inteligencji, a produkujemy urządzenia konsumenckie, czyli telefony, komputery, słuchawki, urządzenia sieciowe, urządzenia do zielonej energii, samochody elektryczne czy też ładowarki do nich. Bez AI ani rusz - podsumował.