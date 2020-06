Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) do 14 czerwca br. wyniosła 467,2 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 284,7 mld zł.

"Do 14 czerwca 2020 roku podpisano z beneficjentami 63 097 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 467,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 284,7 mld zł, czyli 85 % całej puli" - czytamy w komunikacie.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 14 czerwca 2020 roku złożono 137 352 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 768,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 474,5 mld zł, tj. 141,7% funduszy na lata 2014-2020.

"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 210,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 140,9 mld zł, co stanowi 42,1% alokacji" - czytamy dalej.

(ISBnews)