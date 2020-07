"Realizacja i sprawna wypłata dodatku solidarnościowego to kolejne z priorytetowych zadań realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby pieniądze jak najszybciej trafiały do osób uprawnionych" - podkreśliła prof. Uścińska.

Z danych ZUS wynika, że do tej pory wpłynęło ponad 65 tys. wniosków w tej sprawie. Zakład wypłacił dodatki solidarnościowe dla prawie 53 tys. wnioskodawców na łączną kwotę 66,2 mln zł.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

"Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek" – wyjaśniła szefowa ZUS.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

