"Sesja na rynkach finansowych była spokojna, wyjątkiem było złoto, które się wyraźnie cofnęło, a teraz odrabia straty. Jeśli chodzi o indeksy, to mieliśmy niewielkie cofnięcie bez większego znaczenia z punktu widzenia perspektyw rynku, warszawska giełda się w to wpisała" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

Jak wskazał, rynki czekają na środowe posiedzenie FOMC, a w kolejnych dniach na pierwsze dane o PKB w USA za drugi kwartał.

"Jest ryzyko, że dane mogą być lekko gorsze od oczekiwań i może to spowodować pogłębienie korekty na rynkach" - dodał analityk.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,4 proc., osiągając poziom 1.823,52 pkt., WIG zniżkował o 0,11 proc. do 52.159,95 pkt. Z kolei mWIG40 poszedł w górę o 0,37 proc. do 3.675,33 pkt. sWIG80 zyskał 0,79 proc. do 15.078,06 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ponad 1,1 mld zł, z czego ponad 700 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX nieznacznie tracił, ok. 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym najmocniej wzrosły: leki (+10,77 proc.), chemia (+5,84 proc.). Pod kreską znalazło się 8 z 15 wskaźników, najwięcej stracił WIG-energia (w dół o 4,85 proc.).

W indeksie blue chipów spadkom przewodziły spółki energetyczne PGE i Tauron. Zniżki kursów energetycznych grup pogłębiły się nieco w drugiej połowie dnia, po tym, jak okazało się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie przedstawiono stronie społecznej Polskiej Grupy Górniczej planu naprawczego węglowej spółki. Przygotowany przez zarząd PGG program dla pogrążonej w kryzysie PGG, zakładający m.in. likwidację kopalń Ruda i Wujek oraz zmiany w wynagrodzeniach górników, a którego główne założenia pojawiły się wcześniej w doniesieniach medialnych, nie został bowiem zaakceptowany przez przedstawicieli związków.

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że plan naprawczy dla PGG opracuje wspólny zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele zarządu spółki, związkowcy i eksperci.

Z kolei szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz poinformował, że zarząd PGG i rząd wycofali się na dzień dzisiejszy z likwidacji kopalń i obniżek wynagrodzeń dla pracowników PGG, a nowy program naprawczy dla PGG i całego sektora górniczego ma być wypracowany do końca września.

Na zamknięciu kurs PGE zniżkował 6,1 proc. do 7,42 zł. Kurs Tauronu stracił we wtorek 7,5 proc., do 2,96 zł.

Akcje JSW potaniały 3,1 proc. JSW zakończyła testy na utratę wartości bilansowej aktywów, a ich wyniki wskazują na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel majątku Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie-Bzie" w wysokości 430,9 mln zł. Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz grupy kapitałowej.

Wśród spółek z WIG 20 najmocniej zyskały kursy Lotosu (+3,92 proc.) oraz spółek odzieżowych: LPP (+3,03 proc.) i CCC (+1,89 proc.).

W mWIG40 mocno zwyżkował Kruk - o 16,5 proc. W poniedziałek po sesji spółka poinformowała, że jej zarząd rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie części zysku netto spółki za 2019 rok na skup akcji własnych, po cenie 350 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia lub na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję.

Największą przeceną w indeksie średnich spółek objęte były walory spółek energetycznych i okołogórniczych. Famur zniżkował 15,2 proc., Enea o 4,3 proc., akcje Bogdanki poszły w dół 3,3 proc.

Z kolei w indeksie sWIG80 wzrosty kontynuowała spółka technologiczna ML System. Jej akcje wzrosły o 15 proc., do 118,5 zł, notując nowe maksima. W ciągu dwóch dni kurs ML System poszedł w górę o ok. 40 proc. W poniedziałek spółka podała, że szacunkowa EBITDA w I półroczu 2020 wzrosła dwukrotnie, do ok. 13,8 mln zł, a przychody wzrosły o ponad 30 proc. rdr. W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla PAP Biznes prezes Dawid Cycoń poinformował, że spółka liczy na dużo lepsze drugie półrocze, jeśli nie przeszkodzi epidemia. W najbliższych dniach ML System chce przeprowadzić bezprospektową emisję do 730 tys. akcji.

Na szerokim rynku wyróżniał się Master Pharm, którego kurs wzrósł na zamknięciu o ponad 23 proc. do 4,98 zł. Akcjonariusze Master Pharm wezwali do sprzedaży 7.028.494 akcji spółki po 4,20 za akcję.

Duże, ponad 20-procentowe, wzrosty notował w ciągu dnia kurs Grodna, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Prezes Andrzej Jurczak informował w poniedziałek PAP Biznes, że spółka w ciągu kilku tygodni ogłosi strategię, w której zakłada, że głównym źródłem przychodów grupy w najbliższych latach będzie sprzedaż produktów z obszaru odnawialnych źródeł energii. Dodał, że w perspektywie dwóch lat grupa planuje znacznie wzmocnić udział fotowoltaiki w przychodach.(PAP Biznes)

