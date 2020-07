Według niego, podjęte przez Radę EBC sprawdzanie stosowności takich zakupów likwiduje podstawę zastrzeżeń, zawartych w orzeczeniu TK z 5 maja. Jak podał już wcześniej tygodnik "Der Spiegel", minister finansów Olaf Scholz wysłał informujący o tym list do mającego swą siedzibę w Karlsruhe Trybunału.

TK uznał słuszność szeregu skierowanych do niego pozwów dotyczących uruchomionego przez EBC w 2015 roku Programu Zakupów w Sektorze Publicznym (PSPP). Argumentował, że uczestnictwo Bundesbanku w PSPP było nadużyciem jego uprawnień w dziedzinie polityki pieniężnej.

Zdaniem Trybunału, rząd Niemiec i Bundestag powinny doprowadzić do tego, by EBC dodatkowo sprawdzał stosowność dokonywanych w ramach PSPP transakcji. Gdyby tak się nie stało, Bundesbankowi nie byłoby wolno we wspomnianym programie uczestniczyć. Na załatwienie tej sprawy TK dał trzy miesiące.

Również Bundestag uznał w przyjętej na początku lipca znaczną większością głosów uchwale, że postawione w orzeczeniu warunki zostały spełnione.

Jak zaznacza dpa, Federalny Trybunał Konstytucyjny nie kontroluje z własnej inicjatywy tego, czy jego decyzje są realizowane. Musi to jednak zrobić, gdy wpłynie do niego wniosek o wydanie nakazu wykonania orzeczenia. (PAP)

