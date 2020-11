Całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku prawie 23,4 TWh, co oznacza spadek o 19,4 proc. w stosunku do października 2019 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku spot wyniosła 240,52 zł za MWh, co oznacza spadek o 3,38 zł za MWh w porównaniu do września.

Średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 wyniosła 224,77 zł za MWh, co stanowi spadek o 9,24 zł za MWh względem analogicznej ceny z września.

W październiku obroty na rynku gazu ziemnego spadły rok do roku o niecałe 6 proc.

Na rynku spot średnia ważona wolumenem obrotu cena wyniosła 74,16 zł za MWh, co oznacza wzrost o niemal 30 proc. względem września. Średnia ważona wolumenem cena kontraktu z dostawą w roku 2021 wyniosła w październiku 71,59 zł za MWh, czyli o 2,12 zł za MWh więcej niż we wrześniu.(PAP)

