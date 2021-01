Na Comex w Nowym Jorku miedź zniżkuje o 0,30 proc. do 3,6085 USD za funt.

W związku z pojawieniem się na świecie bardziej zaraźliwych odmian koronawirusa na rynkach rosną obawy dotyczące wprowadzanych w gospodarkach blokad i innych ograniczeń, co może osłabić globalne ożywienie.

Tymczasem analitycy Goldman Sachs podwyższają swoje prognozy cen miedzi na najbliższe miesiące.

Goldman podwyższył swój target cen miedzi w perspektywie 3-miesięcznej do 8.500 USD za tonę, 6-miesięcznej do 9.000 USD/t, a w 12-miesięcznej do 10.000 USD za tonę - z odpowiednio 8.200, 8.700 i 9.500 USD za tonę.

Eksperci Goldman Sachs wskazują na zacieśnianie się sytuacji podażowej na rynku miedzi, co jest "przekonującym argumentem za zakupem" tego metalu teraz, zanim pojawi się sytuacja niedoboru miedzi.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 40 USD do 8.008,50 USD za tonę.