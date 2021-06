"Złoty stabilizuje się na najsilniejszych poziomach od grudnia, w okolicach 4,4650/EUR. Utrzymują się oczekiwania, że solidne dane gospodarcze i rosnąca inflacja skłonią RPP do zmiany nastawienia i rynek to wycenia. Wydaje się, że w najbliższych dniach EUR/PLN ma potencjał, żeby zejść do 4,45" - powiedział Konrad Białas.

"Ruch ten może jednak zostać powstrzymany przez piątkowe dane. Jeżeli raport z amerykańskiego rynku pracy wypadnie pozytywnie i umocni dolara, złoty może się wtedy osłabić" - dodał.

Ekonomista zwrócił także uwagę na zaplanowane na przyszłą środę posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

"W nieco dłuższym terminie jestem sceptycznie nastawiony do oczekiwań rynku, że Rada podniesie stopy. Spodziewam się, że prezes Glapiński uparcie będzie zwracał uwagę na przejściowy charakter inflacji oraz na to, że prognozy co do wzrostu gospodarczego są niepewne" - powiedział.

Dodał, że zdaniem bankierów centralnych nie powinno się zbyt szybko sygnalizować powrotu polityki monetarnej do normalności, gdyż takie działania mogą przedwcześnie wywołać wzrost rynkowych stóp procentowych, co zahamuje wzrost gospodarczy.

"Choć na tę chwilę są argumenty za silniejszym złotym, to takie komunikaty ze strony RPP mogą wywołać rozczarowanie inwestorów. Ponadto, przy poziomie 4,45/EUR mogą wrócić obawy, że złoty jest za silny i że Rada zacznie to werbalnie sygnalizować" - powiedział.

Przez większość dnia EUR/PLN zwyżkował, jednak ok. godz. 16 wrócił do poziomu odniesienia i był blisko 4,46. Podobnie zachowywał się USD/PLN, który notował 3,655. Z kolei EUR/USD odrobił poranny spadek i wrócił do 1,22.

RYNEK DŁUGU

W środę dochodowość krajowych 2-letnich obligacji skarbowych rosła nawet o 6 pb do 0,34 proc., najwyższego poziomu od roku. Środek krzywej dochodowości pozostawał stabilny, a długi poszedł w dół o 2 pb.

"W środę rentowności 10-latek idą lekko w dół za rynkami bazowymi. Wydaje się, że na krajowym rynku podbicie z zeszłego tygodnia wywołane zaskakującą aukcją NBP skusiło inwestorów, żeby odkupować długi koniec. Z kolei 2-latki wyraźnie rosną, co ma związek z oczekiwaniami wobec RPP" - powiedział Konrad Białas.

"Spodziewam się, że papiery 2-letnie mogą utrzymać się powyżej 0,3 proc., a 10-latki pójdą lekko w dół. Tu także może zaważyć piątkowy raport z rynku pracy w USA. Wzrost miejsc pracy o ok. 1,8 mln może sprawić, że rentowności w USA będą rosły, a w ślad za nimi także u nas" - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych straciły 2 pb do 1,596 proc., a niemieckich poszły w dół o 1 pb do -0,184 proc.

środa środa wtorek 16.10 9.39 16.58 EUR/PLN 4,4606 4,4661 4,4635 USD/PLN 3,6559 3,6569 3,6446 CHF/PLN 4,0665 4,0767 4,0710 EUR/USD 1,2200 1,2212 1,2247 OK0423 0,319 0,330 0,270 DS0726 1,26 1,26 1,26 DS1030 1,84 1,86 1,86

(PAP Biznes)

kk/ osz/