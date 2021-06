"Rozwiązania zaproponowane kierunkowo przez pana premiera Morawieckiego muszą być uzupełnione o ulgę dla klasy średniej. Mamy już wspólnie wypracowane rozwiązania dotyczące ulgi dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast ciągle szukamy - i nie jest to proces łatwy ani prosty - rozwiązań, które dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej, pytany o poparcie dla Polskiego Ładu.

Program społeczno-gospodarczy Polski Ład zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł, zwiększenia nakładów na zdrowie do 7% PKB, gwarancje bankowe dla kredytów mieszkaniowych, deregulacje budowy domu do 70 m2, rodzinnego kapitału opiekuńczego i powstania małych centrów nauki Kopernik.