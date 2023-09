Tysiące zatrudnionych w szczególnych warunkach pracuje obecnie na kontrakcie, a ten nie daje prawa do pomostówki. Będą więc pozywać pracodawców o ustalenie istnienia stosunku pracy, by zyskać prawo do tego świadczenia.

Wszystko za sprawą ostatniej nowelizacji z 28 lipca 2023 r ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U. poz. 1667), która od 1 stycznia 2024 r. otwiera ten system na kolejne roczniki zatrudnionych w szczególnych warunkach czy charakterze. Problem w tym, że przepisy przyznają ten przywilej wyłącznie zatrudnionym na etacie, podczas gdy w ostatnich latach wielu kierowców, ratowników medycznych czy pilotów w lotnictwie cywilnym zatrudniało się na kontraktach cywilnoprawnych. Głównie po to, aby zarabiać więcej od etatowych pracowników. Po zmianach będzie opłacało im się pozwać przedsiębiorstwo, z którym podpisali kontrakt, by przed sądem ustalić, że byli zatrudnieni na etacie. Cały tekst przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP