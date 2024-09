Rząd szykuje duże nowe wsparcie dla seniorów. Wartość – aż 2313 zł miesięcznie

Bon senioralny o takiej wartości ma otrzymać ponad pół miliona seniorów, którzy potrzebują wsparcia w życiu codziennym. W projekcie wyceniono go na 2150 zł, ale ponieważ z założenia ma to być połowa najniższej krajowej a sam bon będzie przysługiwał od początku 2025 roku, jego wartość zostanie zapewne podwyższona do kwoty 2313 zł.