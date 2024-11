Kto skorzysta a kto nie na zamrożeniu cen energii w 2025 roku.

Wiadomo, że oba te działania zostały prawnie uregulowane w odniesieniu do 2024 roku. A co dalej? Czy w 2025 r. ceny prądu i innych nośników energii zostaną uwolnione całkowicie? Wiadomo już, choć stosowne prace legislacyjne ą dopiero w toku, że w odniesieniu do najgorzej sytuowanych gospodarstw domowych także w 2025 roku zadziała osłona w postaci bonów energetycznych.

Reklama

Gospodarstwa domowe, które są zagrożone tzw. ubóstwem energetycznym dostaną więc wsparcie z budżetu państwa, najprawdopodobniej na zasadach dokładnie takich samych jak w drugiej połowie 2024 r.

Ceny prądu 2025: dla kogo bon, dla kogo ceny zamrożone

Reklama

A co z gospodarstwami domowymi, które nie spełniają kryteriów dochodowych i innych, które uprawniają do ubiegania się dofinansowanie ze środków publicznych d kosztów utrzymania?

To pytanie pozostawało przez ostatnie miesiące bez konkretnej odpowiedzi. Owszem były deklaracje polityków,ż tkie wsparcie te będzie. Brakowało jednak konkretów, w tym zagwarantowania na nie pieniędzy z budżetu państwa. W przypadku bowiem gdy państwo decyduje się na mrożenie cen energii elektrycznej, to musi tracone w ten sposób przychody firm energetycznych finansowo zrekompensować.

Ostatecznie jednak minister finansów znalazł na to środki w budżecie, dokładni 6 mld złotych, co ma pozwolić także w 2025 r. na zamrożenie przynajmniej części wzrostu cen energii elektrycznej.

Tuż przed drugim długim weekendem listopadowym Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw.

Nazwa może być myląca, bo dotyczy także 2025 roku.

Dotowanie cen prądu: czy w 2025 r. ceny prądu już bez żadnych dopłat

Choć obecna sytuacja wskazuje na zasadność stopniowego odchodzenia od stosowania mechanizmów interwencyjnych i powracania do modelu funkcjonowania rynku energii sprzed kryzysu energetycznego, to zdaniem rządowych ekonomistów odchodzenie od wsparcia odbiorców energii elektrycznej musi być realizowane w sposób stopniowy, uwzględniający przede wszystkim sytuację gospodarstw domowych, które w największym stopniu są wrażliwe na zmiany cen energii.



Z tego powodu proponuje się kontynuowanie zmodyfikowanych działań osłonowych na 2025 r., biorąc pod uwagę konieczność dostosowania funkcjonujących mechanizmów wsparcia do aktualnej sytuacji rynkowej.

Analiza funkcjonowania wcześniejszych systemów wsparcia odbiorców w 2023 i 2024 r. zidentyfikowała obszary, które wymagają usprawnienia i doprecyzowania w zakresie obsługi systemu rekompensat, w szczególności ich finansowania, w celu efektywnego ich rozliczenia

Ponadto, zgodnie z wpływającymi postulatami sektora niezbędne jest wprowadzenie bardziej szczegółowych przepisów regulujących rozliczenie pomocy publicznej przyznawanej podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w drugiej połowie 2024 r. przez korzystanie przez nich z ceny maksymalnej energii elektrycznej.

Zamrożenie cen prądu 2025: zmiana reguły

W projekcie proponuje się zmianę reguły wydatkowej w zakresie wsparcia odbiorców ciepła w 2025 r. Ewaluacja stosowanych rozwiązań oraz dialog z podmiotami uczestniczącymi w zastosowanym mechanizmie maksymalnej ceny dostawy ciepła uzasadnia zmianę zaproponowaną w projekcie w zakresie zwiększenia reguły wydatkowej na rok 2025.

Zaproponowana zmiana wynika z wyższych niż zakładano poziomów cen w zatwierdzonych taryfach ciepłowniczych, których wartość nie uległa obniżeniu w tempie, który pierwotnie zakładano. Część z nich uległa wzrostowi, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość udzielanych wyrównań. Wpływ na to miały m.in. opublikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach niekogeneracyjnych oraz wskaźniki referencyjne dla jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw, które są stosowane w taryfach dla ciepła. Jednocześnie w zakresie taryf ustalanych metodą kosztową wciąż zauważa się wpływ cen paliw wynikających z zawartych kontraktów, które znajdują w dalszym ciągu odzwierciedlenie w taryfach ciepła.

Stałe ceny prądu i ogrzewania w 2025 roku: jakie zasady

Rekomendowane przez KERM rozwiązanie, polega na zaproponowaniu przepisów przedłużających obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych.

Cena maksymalna obowiązywać będzie w 2025 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh.

Cena ta będzie gwarantować gospodarstwom domowym ochronę w ponoszeniu kosztów za energię elektryczną, gdyż bez interwencji ustawowej odbiorcy płaciliby ok. 623 zł/MWh – tyle bowiem wynosi średnia cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G wynikająca z taryf sprzedawców z urzędu, zatwierdzona na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

W odniesieniu do odbiorców innych niż gospodarstwa domowe spodziewana jest relatywnie lepsza ich pozycja na rynku energii w porównaniu do lat 2023-2024, co umożliwia odchodzenie od stosowania wobec nich w 2025 r. mechanizmu ceny maksymalnej.

Natomiast przewiduje się zapewnienie stosowania ceny maksymalnej wyłącznie do wybranych podmiotów, które rozliczają się na podstawie umów sprzedaży zawieranych jeszcze w 2022 r., tj. w okresie szczytowych cen energii elektrycznej.

Zamrożenie cen prądu 2025: tak dla samorządów, nie dla mikroprzedsiębiorców

Wśród tych odbiorców w najtrudniejszej sytuacji znajdują się samorządy oraz podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, ośrodki pomocy społecznej, itp.). Uzasadnia to wdrożenie działań osłonowych dla tej grupy.

Autorzy projektu uznali, że dalsza ingerencja w ceny dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w aktualnej sytuacji rynkowej nie ma uzasadnienia. Odbiorcy ci, jako podmioty profesjonalne, powinni być w stanie aktywnie uczestniczyć w rynku i w pełni korzystać z korzyści, jakie płyną z mechanizmów rynkowych.

Opłata mocowa 2025: kto zapłaci, a kto nie

W ramach działań osłonowych dla odbiorców końcowych energii elektrycznej projektodawca przedłużył zerową stawkę opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, zużywających energię elektryczną na własne potrzeby, co oznacza głównie odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.

Dodatkowo, w związku z ustaleniem stawki opłaty mocowej dla tych odbiorców końcowych na poziomie 0 zł/miesiąc, operator systemu przesyłowego, który pobiera opłatę mocową, otrzyma stosowną rekompensatę powiększoną o podatek VAT.

Dodatkowo określono limity wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty w 2025 r. i w 2026 r.W związku z powyższym nie ma możliwości osiągnięcia zamierzonego celu za pomocą środków innych niż wprowadzenie regulacji ustawowej.