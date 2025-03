Ostrzegamy przed możliwymi próbami oszustwa w sprawie rzekomego zadłużenia w Ministerstwie Finansów.

Przestrzegamy, że mogą wystąpić incydenty rozsyłania w imieniu Ministerstwa Finansów wiadomości, które trafiają do podatników. Ministerstwo Finansów nie jest ich nadawcą.

Apelujemy o ostrożność!

Co robić w przypadku próby oszustwa? Zachęcamy do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

źródło: https://www.gov.pl