Koniec 800 plus od czerwca 2025! ZUS nie wypłaci świadczenia. Co dalej?

Kończy się obecny okres wypłat 800 plus. Rodzice, którzy nie złożą wniosku na czas, mogą zostać bez pieniędzy na dzieci. Nowy okres świadczeniowy rusza już 1 czerwca - sprawdź, jak nie stracić ani złotówki. Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus 2025?