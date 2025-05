Zarobkowanie przy wykorzystaniu działalności nierejestrowanej

Coraz więcej osób korzysta z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej. Choć towarzyszą temu pewne wątpliwości, to jednak niezaprzeczalnie jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą dorobić sobie np. do wynagrodzenia, które otrzymują w ramach stosunku pracy. Skorzystanie z takiej formy zarobkowania pozwala również na płynne przejście z etatu do prowadzenia działalności gospodarczej i na tzw. wybadanie rynku, przed „rzuceniem się na głęboką wodę”. Tym co obecnie doskwiera wielu osobom i często blokuje ich działania jest miesięczny limit przychodu, którego uzyskanie w tej formie jest dopuszczalne. Osoby prowadzące tego typu działalności wielokrotnie sygnalizowały, że z jej charakteru wynika to, że uzyskiwane przychody są przede wszystkim nieregularne. Zdarza się, że w niektórych miesiącach istnieje możliwość uzyskania wyższego przychodu, a w innych nie ma go wcale. Tak jest np. w przypadku sprzedaży rękodzieła, którego wykonanie jest czasochłonne, czy wykonywania działalności, która ze swej istoty cieszy się jedynie sezonowym zainteresowaniem. W odpowiedzi na te sygnały już wiele miesięcy wcześniej zapowiadano wprowadzenie w tym zakresie zmian. Choć co do zasady sam limit przychodu miał się nie zmienić, to jednak zmianie miał ulec sposób jego rozliczania. Za tymi zapowiedziami nie poszły jednak konkretne działania, co sprawiło, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną zaczęły tracić nadzieję na ich wprowadzenie. Jednak jak się okazuje, niesłusznie. Temat bowiem powrócił, a w projekcie ustawy nowelizującej ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców przewidziano wprowadzenie w działalności nierejestrowanej limitu kwartalnego, a nie miesięcznego. Takie rozwiązanie mogłoby zapewnić prowadzącym tę działalność możliwość swobodniejszego i bardziej elastycznego działania.

Zgodnie z projektem będzie wprowadzony limit kwartalny

Na podstawie projektowanych regulacji kwartalne przychody nie będą mogły przekroczyć 225 proc. minimalnego wynagrodzenia. Co do zasady więc sam limit nie ulegnie zmianie – bazując na obowiązujących w maju 2025 r. kwotach, miesięczny limit wynosi 3499,50 zł, a kwartalny wyniósłby 10.498,50 zł. Aby omawiane przepisy mogły wejść w życie, projekt musi przejść przez dalszą część ścieżki legislacyjnej, jednak zgodnie z założeniami, mają one obowiązywać do 2026 roku.

Przypomnijmy, że obecnie działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, których przychód należny z tego tytułu nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). Takiej możliwości nie mają jednak ani osoby prowadzące działalność w ramach umowy spółki cywilnej, ani osoby prowadzące działalność, która wymaga zezwolenia (np. sprzedaż alkoholu), wymaga koncesji (np. ochrona osób lub mienia), wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. usługi turystyczne), została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).