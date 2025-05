Ceny u dentysty wciąż rosną

Ceny w gabinetach stomatologicznych ciągle rosną i prognozuje się, że w 2025 rok ten wzrost osiągnie wartość dwucyfrową. Ta tendencja dotyczy nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, w której problem z dostępem do leczenia stomatologicznego narasta. Czy to oznacza, że więcej Polaków wykazuje zainteresowanie podjęciem leczenia na koszt NFZ? Nic na to nie wskazuje. Co prawda każda osoba, która opłaca składkę zdrowotną, ma do niego prawo, jednak ubezpieczeni nie korzystają z tej możliwości zbyt chętnie i często wolą zrezygnować z wizyty, niż podjąć próbę umówienia się do lekarza współpracujące z NFZ. Najczęściej podawanym argumentem, który miałby przemawiać przeciwko takiemu leczeniu jest zbyt długi czas oczekiwania na wizytę. W praktyce jednak nie zawsze jest on prawdziwy – nie sprawdza się choćby w odniesieniu do wizyt profilaktycznych, które każdy pacjent może zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Jakie jeszcze padają argumenty? Na przykład o braku dostępu do nowoczesnych zabiegów i materiałów oraz o braku zaufania do jakości prowadzonego leczenia.

Przegląd, skaling, a przede wszystkim lakowanie zębów dla dzieci

Tymczasem koszyk świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ wciąż się powiększa i pozwala pacjentom na dokonanie wyboru z coraz to większego wachlarza usług. Pomijając usługi związane z leczeniem, które każdorazowo musi być dopasowane do potrzeb i bieżącej sytuacji pacjenta, każdy ma możliwość skorzystania z szeregu usług profilaktycznych, których łączna wartość na rynku prywatnym sięga obecnie, w zależności od lokalizacji, nawet 800 złotych. Pacjent może bowiem trzy razy w roku wykonać przegląd jamy ustnej (od 100 do 150 zł), raz w roku skaling, czyli usuwanie kamienia nazębnego (od 250 do 300 zł), a w przypadku dzieci do 14 roku życia, może również przeprowadzić lakowanie zębów (od 50 do 200 zł za jeden ząb). W przypadku lakowania zabieg obejmuje zabezpieczenie bruzd szóstek do 8 roku życia i siódemek do 14 roku życia. W tym wypadku nie tylko można zaoszczędzić na samym zabiegu lakowania, ale przede wszystkim należy pamiętać, że przeprowadzenie lakowania pomaga zapobiegać próchnicy, a więc m.in. zapobiega późniejszym wydatkom na leczenie zębów.

Od 400 do 1600 złotych na dentystę dla dziecka do 14 roku życia

Dodatkowo od 1 stycznia 2025 r. istnieje również możliwość wykonania zdjęć pantomograficznych u pacjentów dorosłych leczonych endodontycznie i protetycznie. Zdjęcie można wykonać raz na pięć lat, a świadczenie będzie obejmuje jego wykonanie wraz z przygotowaniem opisu oraz wprowadzeniem go do dokumentacji medycznej pacjenta. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza dentystę posiadającego specjalizację lub lekarza dentystę w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

Nie zmieniły się natomiast zasady wykonywania zdjęć pantomograficznych u dzieci i młodzieży w wieku od 5. do ukończenia 18. roku życia. W tym przypadku świadczenie może być realizowane raz na trzy lata, w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia stomatologicznego, w uzasadnionych medycznie przypadkach obejmujących: podejrzenie nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmiany chorobowe w obrębie kości szczęki i żuchwy, występowanie zapalenia przyzębia, diagnostykę ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Oznacza to, że pomimo rosnących cen usług stomatologicznych, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń w ramach NFZ mają możliwość skorzystania w zakresie opłacanych składek ze świadczeń, których wartość na rynku prywatnym cały czas systematycznie rośnie. W przypadku dzieci do 14 roku życia już samo lakowanie pozwoli zaoszczędzić od 400 do 1600 złotych.