- Widzimy to w Polsce, w Stanach Zjednoczonych czy w krajach strefy euro. Ten element, powoduje, że dzisiaj banki centralne zacieśniają politykę monetarną. T wpływa z jednej strony na kwestię obsługi długu - i to zarówno korporacyjnego, jak i krajowego, z drugiej strony - na rynki finansowe – mówi Andrzej Kubisiak podczas XVI Forum Funduszy.

Jak podkreśla, spadki na rynkach światowych są efektem niepewności i obaw przed bardzo trudną i niepewną dekadą.

- Wydaje się, że przed nami jest dekada niepewności. To jest element, na który dzisiaj też przedsiębiorcy zwracają uwagę - to co dzisiaj wpisują w swoje plany i strategie, to fakt, że one mogą się bardzo szybko zmieniać - dodaje.