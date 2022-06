Zachowanie klientów jest dość zróżnicowane i nie ma jednego, typowego klienta, który podążałby ustaloną ścieżką. Na pewno na początku roku cała branża zderzyła się z falą umorzeń na funduszach obligacyjnych, które po wielu latach bardzo dobrych wyników przyniosły m.in. w wyniku podwyżek stóp procentowych starty i klienci zachowywali się w sposób dość nerwowy - powiedział podczas Forum Funduszy 2022 dr Radosław Cholewiński, Członek Zarządu Skarbiec TFI SA.

To co my obserwujemy, to duże uspokojenie zachowania klientów i świadomość, że to co w tej chwili klienci mają w portfelach, jest dużo bardziej atrakcyjne, niż było rok wcześniej – dodał.