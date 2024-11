W 2025 r. nauczyciel z pensją 488 zł powyżej minimalnej 4666 zł brutto. Nauczyciele uważają, że to nie fair

Szacuje się, że nauczyciel początkujący zarobi brutto około 5154 zł. Dla porównania pensja minimalna to 4666 zł. Różnica to tylko 488 zł. Ta różnica jest tak mała bo pensja minimalna poszła do góry o 10%, a pensje nauczycieli o 5%.