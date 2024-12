Wszystko przez ten przepis:

Trybunał Konstytucyjny - wyrok z 4 czerwca 2024 r. wykluczył stosowanie tego przepisu, ale tylko wobec niektórych emerytów

Do 2013 r. odejście z pracy i przejście na wcześniejszą emeryturę nie powodowało żadnych konsekwencji dla wysokości emerytury powszechnej osiąganej po przekroczeniu 60 lat (kobiety), 65 lat mężczyźni. Od 1 stycznia 20213 r. pojawiły się konsekwencje w postaci obniżenia kapitału emerytalnego o kwoty wypłacono w okresie korzystania z emerytury wcześniejszej. O niemałe kwoty (w jednym z ostatnich wyroków było to około 130 000 zł). Link do uzasadnienia.

Wyrok TK dotyczył osób, które:

1) Były na wcześniejszej emeryturze.

2) Na wcześniejszą emeryturę przeszły przed 1 stycznia 2013 r.

3) Przed 1 stycznia 2013 r. nie miały prawa przejść na powszechną emeryturę (65 lat i 60 lat) - tu chodzi o osoby, które mogły przejść na tą emeryturę np. 20 listopada 2012 r., ale nie zrobiły tego.

Te zasady wynikają z tego, że osoby, które były na wcześniejszej emeryturze nie mogły "uciec z niej" po wprowadzeniu zasady "obniżamy wcześniejsze emerytury". Nie wiedziały o takiej sankcji w momencie wyboru wcześniejszej emerytury (bo jej jeszcze nie było"

I tu mamy list naszego czytelnika, który na wcześniejszej emeryturze był od 2012 r. do …. 2024 r.! I jak policzył, stracił przez to kapitał odpowiadający 5 latom emerytury.

Nie przeliczyłem emerytury bo nie wiedziałem, że mogę, ale ZUS potrącił mi 5 lat z kapitału

W dniu 30 .07.2012 r. złożyłem wniosek w ZUS o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, którą otrzymałem od 1.09.2012r. 60 lat ukończyłem 29.08.2012r. W 2024 r. wystąpiłem do ZUS o przejście na emeryturę powszechną, którą otrzymałem w miesiącu sierpniu br. Szybciej nie przeliczyłem bo nie wiedziałem, że mogę, ale ZUS potrącił mi 5 lat z kapitału. Czy mogę w mojej sytuacji liczyć na jakieś pieniądze z ZUS. Proszę o pomoc i udzielenie odpowiedzi. Jestem emerytem 73 lata.

Czytelnik prawdopodobnie spełnia wszystkie warunki wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. Przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 2012 r. i nie miał wtedy prawa do przejścia na emeryturę powszechną. Jeżeli dokumenty to potwierdzą, to przed czytelnikiem sprawa w Sądzie okręgowym albo oczekiwanie na rządową specustawę w tej sprawie.