"Dziś udział przewozów intermodalnych w strukturze [PKP Cargo International] stanowi ponad 36%, czyli jest dwukrotnie wyższy niż w naszej strukturze [tj. całej grupy]. Ale tu pokazujemy pozytywną transformację produktową, którą my też podążamy i za kilka lat chcemy osiągnąć poziom 40-50%. Będziemy też państwu to komunikować - mam nadzieję - w najbliższym czasie, dokonując zmiany dynamiki akcentów naszej strategii, ale z pozostawieniem właśnie jako głównego trzonu produktowego rozwoju na najbliższe lata przewozów intermodalnych" - powiedział Warsewicz podczas konferencji prasowej.



W prezentacji PKP Cargo podało, że na transport intermodalny przypadało 18% udziału w pracy przewozowej całej grupy za I-III kw. 2020, o 3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku PKP Cargo International było to 36,4%, po wzroście do 390 mln tkm (wobec 349 mln tkm w I-III kw. 2019 r.).



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)