Reklama

Sztuczna inteligencja, publiczne blockchainy, magazynowanie energii, robotyka, multi-omiczne sekwencjonowanie ̶ platformy, których rynkowa wartość ma wzrosnąć do 2030 roku z dzisiejszych 13 do 200 bilionów dolarów. Mają stanowić do końca bieżącej dekady ponad połowę kapitalizacji rynku akcji – to główne wnioski z raportu ARK „Big Ideas 2023”.

Reklama

W obrębie wspomnianych głównych obszarów możemy wyróżnić wiele technologii. Głównym katalizatorem rozwoju i centralnym elementem całego sektora technologicznego jest sztuczna inteligencja, która odgrywa istotną rolę w rozwoju pozostałych platform. Oto podział najważniejszych zdaniem ARK Invest przełomowych technologii:

Sztuczna inteligencja:

sztuczne sieci neuronowe;

chmury nowej generacji;

inteligentne urządzenia.

Publiczne blockchainy:

kryptowaluty;

inteligentne kontrakty;

cyfrowe portfele.

Magazynowanie energii:

zaawansowane technologie bateryjne;

autonomiczny transport.

Multi-omiczne sekwencjonowanie:

technologie multi-omiczne;

precyzyjne terapie;

biologia syntetyczna.

Robotyka:

roboty adaptacyjne;

drukowanie 3D;

rakiety wielokrotnego użytku.

Autorzy raportu podkreślają znaczenie zjawiska konwergencji technologii. Poniższa infografika pokazuje, jak duże znaczenie mają poszczególne z nich dla rozwoju innych. Prym wiodą tutaj zdecydowanie sztuczne sieci neuronowe:

Przykłady konwergencji? Technologie autonomicznej jazdy wykorzystują sieci neuronowe, które pomagają zrozumieć pojazdom skomplikowane układy skrzyżowań i dróg dojazdowych. Robotyka wykorzystuje postęp w rozwoju modeli językowych sztucznej inteligencji, rozwój baterii wspomaga technologię rozszerzonej rzeczywistości, a rakiety ponownego użytku zwiększają dostęp do satelit, z których korzystają smartfony.

Wspomniane platformy mają według autorów raportu ogromny potencjał rozwoju i powinny rosnąć do 2030 roku w tempie od 27 do 68 proc. rocznie (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Ich łączna kapitalizacja ma zwiększyć się w tym czasie 15-krotnie (szczegóły na poniższej infografice). Widzimy ogromną dysproporcję pomiędzy tempem wzrostu kapitalizacji tradycyjnych obszarów (2% CAGR) oraz innowacyjnych platform (41% CAGR).

Sztuczna inteligencja

Zdaniem analityków ARK AI zwiększy do 2030 roku4-krotnie produktywność pracowników wiedzy. Znakomitym przykładem tego procesu jest programowanie – zakładając 70-proc. spadek kosztów rozwoju AI, jej wykorzystanie jako narzędzia wspierającego programistów może zwiększyć ich produktywność do końca dekady 10-krotnie. Czas potrzebny inżynierom oprogramowania na wykonanie programistycznego zadania skraca się z wykorzystaniem narzędzia GitHub Copilot aż o 55 proc.

Jeszcze bardziej uderzającym przykładem potencjału AI jest projektowanie grafik. Z analiz ARK wynika, że koszt wyprodukowania projektu graficznego przez człowieka to 150 dol. (czas wykonania przeciętnego zlecenia: 5 godzin). W przypadku generatywnej sztucznej inteligencji to 8 centów i projekt gotowy w mniej niż minutę…

Koszty rozwoju sztucznej inteligencji bardzo szybko spadają, co przyczyni się w dużym stopniu do adopcji na globalną skalę.

Blockchainy

Analitycy ARK prognozują, że rozwój technologii blockchain doprowadzi do trzech rewolucji: pieniądza, sektora finansowego oraz internetu.

Podstawą rewolucji pieniądza ma być bitcoin. Ma ona polegać na koordynacji transferu wartości i praw własności poza strukturami tradycyjnego systemu władzy i rządów. Nowy system monetarny ma stanowić alternatywę dla obecnie obowiązującego, który ma pionową strukturę (kontrola typu „góra-dół”). To odejście od fiducjarnych walut i banków centralnych w stronę globalnego, zdecentralizowanego i bezpaństwowego pieniądza.

Nowy system finansowy ma zapewniać z kolei koordynację finansowych usług i kontraktów poza zasięgiem tradycyjnych instytucji finansowych. Mówimy tutaj o przejściu od scentralizowanych finansów (TradFi) do zdecentralizowanych (DeFi). Niektórzy weterani tradycyjnego systemu finansowego już uważają, że w przyszłości wszystkie aktywa będą miały cyfrową postać i będą handlowane za pośrednictwem blockchainu.

W sercu internetowej rewolucji leży idea osłabienia władzy i pozycji big techów takich jak Google, Facebook czy Apple (posiadaczy wielkich internetowych platform) oraz wzmocnienie zdecentralizowanej sieci, której właścicielami będą użytkownicy. Gra toczy się głównie o dostęp i posiadanie prawa własności danych. Bardzo ważnym elementem sieci web 3.0 mają być niewymienialne tokeny (NFT), które mają bardzo szerokie zastosowanie i mogą służyć np. do potwierdzania tożsamości.

Kapitalizacja aktywów opartych o blockchainy ma wzrosnąć do 2030 roku 25-krotnie. Oznacza to, że około dwukrotnie przewyższy kapitalizację złota i zbliży się do wartości całego rynku akcji (co pokazuje poniższa infografika):

Potencjał kryptowalut pokazuje, że pomimo głębokiej bessy w 2022 roku wiele potężnych instytucji zbudowało swoją ekspozycję na bitcoina. To m. in. BlackRock, BNY Mellon, Eaglebrook Advisors oraz Fidelity.

Ile może być warty bitcoin w 2030 roku? Bazowy scenariusz ARK Invest zakłada, że będzie to ok. 683 tys. dol. W przypadku realizacji byczego scenariusza osiągnie niemalże 1,5 mln (szczegóły poniżej).

Elektryczne auta i automatyczna jazda

ARK Invest zakłada, że koszty produkcji aut elektrycznych będą bardzo szybko spadały, a sprzedaż dynamicznie rosła – w 2022 roku sprzedano ok. 7,8 miliona „elektryków”, natomiast w 2027 roku wartość ta ma wzrosnąć do 60 milionów. Największym zagrożeniem dla branży samochodów elektrycznych są ograniczone możliwości produkcji, które mogą negatywnie wpłynąć na ceny i tempo przechodzenia firm motoryzacyjnych na produkcję pojazdów zasilanych bateriami.

Autorzy raportu mają także bardzo bycze nastawienie do sektora autonomicznej jazdy. Ich zdaniem technologia ta powinna osiągnąć w ciągu najbliższej dekady masową adopcję. Autonomiczna jazda ma obniżyć koszt transportu do 12 proc. dzisiejszego kosztu podróżowania z wykorzystaniem usług na żądanie (typu Uber). Technologia ta ma wytworzyć w ciągu najbliższych 5 lat 4 mld dol. przychodów.

Spadające koszty powinny w znacznym stopniu zwiększyć popyt na transportowe usługi na żądanie. Docelowo rynek ten (z uwzględnieniem autonomicznych rozwiązań) powinien mieć wartość około 11 bln dol., co pokazuje poniższa infografika.

Liderami w komercjalizacji technologii autonomicznej jazdy będą te firmy, które już dzisiaj gromadzą ogromne ilości danych pochodzących z należących do nich aut i będą wykorzystywały efekty pierwszeństwa i skali, by zdusić raczkującą konkurencję. Dziś zdecydowanymi liderami w tym zakresie są Tesla oraz chińskie Xiaopeng Motors.

Roboty

Autorzy raportu szacują, że wartość firm z sektorów robotyki i drukowania 3D będzie rosła w tempie 80 proc. rocznie i osiągnie w 2030 roku ponad 9 bln dol. (dzisiaj jest to skromne 70 mld). Zauważają jednocześnie, że adopcja zautomatyzowanych systemów znacznie przyśpiesza w czasie kryzysów.

Efektywność pracy robotów zwiększyła się w ciągu ostatnich 7 lat 33-krotnie. Tak imponujący postęp był możliwy dzięki rozwojowi technologii rozpoznawania obrazu oraz głębokiego uczenia się (podtyp uczenia maszynowego).

Imponującym przykładem adopcji robotów przemysłowych jest Amazon, w którym pracuje już ponad 500 robotów. Jeżeli trend utrzyma się, to firma może w ciągu kilku lat zacząć „zatrudniać” więcej robotów niż ludzi.

Treść całego raportu można znaleźć w poniższym załączniku.