Jak przeprowadzić restrukturyzację JDG?

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej proces restrukturyzacji może być szczególnie trudny z powodu ograniczonych zasobów, braku wsparcia zewnętrznego w postaci zespołu zarządzającego czy ograniczonej zdolności do przyciągnięcia kapitału. Niemniej jednak, właściwie przeprowadzona restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej może pozwolić na odwrócenie negatywnych trendów, zwiększenie rentowności i zapewnienie długoterminowego sukcesu dla przedsiębiorcy. W Polsce, kiedy mówimy o restrukturyzacji jednoosobowej działalności gospodarczej, często mamy również na myśli procesy formalne związane z przepisami prawa restrukturyzacyjnego. Umożliwiają one przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej na przeprowadzenie restrukturyzacji w ramach określonych procedur, takich jak układ czy sanacja, zabezpieczając przedsiębiorcę przed roszczeniami wierzycieli w trakcie trwania procesu. Restrukturyzacja firmy najczęściej dotyczy kwestii finansowych, ale czasami może obejmować również inne aspekty działalności, jak te wymienione poniżej.

Restrukturyzacja finansowa. Polega na przeglądzie i modyfikacji struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, refinansowaniu długów, renegocjacji zobowiązań czy poszukiwaniu nowych źródeł finansowania.

Restrukturyzacja organizacyjna. Dotyczy zmian w strukturze organizacyjnej firmy, takich jak zmiana modelu zarządzania, przekształcenia wewnętrzne czy wprowadzenie nowych procedur.

Restrukturyzacja zakresu działalności. Może polegać na skupieniu się na kluczowych obszarach biznesu, likwidacji lub sprzedaży niektórych działów, czy też ekspansji w nowe segmenty rynku.

Restrukturyzacja operacyjna. Obejmuje zmiany w procesach produkcyjnych, technologiach, łańcuchach dostaw czy strategiach sprzedaży.

W skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji firmy może pomóc doświadczona Kancelaria Restrukturyzacyjna. Jej wiedza, doświadczenie oraz zespół kompetentnych ekspertów pozwala kompleksowo i skutecznie przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne.

Co zrobić, aby postępowanie restrukturyzacyjne było skuteczne?

Skuteczne postępowanie restrukturyzacyjne to takie, które prowadzi do trwałej poprawy sytuacji finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa, umożliwiając mu dalsze funkcjonowanie i rozwój w stabilnych warunkach. Aby postępowanie restrukturyzacyjne przyniosło pożądane efekty, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, takich jak prawidłowa analiza sytuacji bieżącej, określenie celów restrukturyzacyjnych, zaangażowanie właściciela, zabezpieczenie finansowe, pomoc prawna i wiele innych. Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy stają w obliczu przeprowadzenia restrukturyzacji w swojej firmie, bardzo często są w tej sytuacji zagubieniu. Trudno się temu dziwić, gdyż w większości przypadków jest to dla nich nowość. Na szczęście nie są pozostawieni sami sobie i mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Skorzystanie z usług kancelarii restrukturyzacyjnych, pozwala im uniknąć wielu problemów i błędów, zwiększając szanse na szybkie wyjście z opresji.