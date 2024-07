Renta wdowia ściśle wiąże się z wskaźnikiem 50% jako "Otrzymasz 50%" (w domyśle 50% emerytury zmarłego męża). Ale nim zastosujemy wskaźnik 50%, to emeryturę przelicza się przy pomocy wskaźnika 85% na rentę rodzinną. I dopiero do wyniku obliczeń stosujemy 50%. Tak naprawdę "renta wdowia 50%", to "renta wdowia 42,5%" - przykład pokazujący jak to obliczyliśmy na końcu artykułu.

Wskaźnik 50% jako wizytówka renty wdowiej

Wdowiec albo wdowa może (według projektu ustawy o rencie wdowiej - czekamy na ostateczną wersję ustawy):

Wariant 1) zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub

Wariant 2) pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia.

Renta wdowia przełamuje więc zasadę "Nie możesz pobierać kilku świadczeń emerytalno-rentowych. Musisz wybrać". Projekt przewidywał, że kwota pobieranych świadczeń nie będzie mogła jednak być wyższa niż trzykrotność wartości przeciętnej emerytury w Polsce.

50% jest od renty rodzinnej a nie emerytury zmarłego

W algorytmie obliczania 50% świadczenia dla wdowy albo wdowca pojawia się renta rodzinna. Przepisy nakazują dokonać takiego przeliczenia:

Krok 1 najpierw przeliczamy emeryturę zmarłego na rentą rodzinną

Krok 2 od renty rodzinnej obliczasz 50% (w pierwszym roku wypłat nowego świadczenia stosujesz wskaźnik 15% i 20%)

WAŻNE! Ponieważ renta rodzinna wynosi 85% świadczenia zmarłego (jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba), to nigdy wdowa nie otrzyma 50% udziału w emeryturze zmarłego męża.

Renta wdowia to nie 50% a 42,5% emerytury zmarłego współmałżonka

Przykład

Emerytura zmarłego - 2000 zł

Renta rodzinna - 85% z 2000 zł = 1700

Renta wdowia 50% z 1700 zł = 850 zł

Okres przejściowy (renta wdowia krocząca)

6 miesięcy 15% od 1700 zł = 255 zł (miesięcznie)

7-12 miesięcy 20% od 1700 zł = 340 zł (miesięcznie)

Zwracają uwagę na ten niuans internauci pisząc w mediach społecznościowych np. tak:

„Niby się przechwalają, że 50% po mężu lub żonie buhahahaha kolejne kłamstwa! Tak naprawdę to jest 50% z 85% emerytury po zmarłym a to daje całe 42,50% i po co tak przekłamują? A jak żona zrezygnuje w 50% ze swojej, to dostanie tylko 85% po mężu, więc wcale tak kolorowo nie jest przy małych emeryturach.”

Co to jest renta wdowia?

Nowe świadczenie przysługujące każdej wdowie i każdemu wdowcowi niezależnie na wiek, stan zdrowia, sytuację majątkową.

WAŻNE! świadczenie otrzymają także osoby uprawnione do niego przed wejściem w życie nowych przepisów.