[Przykład] W 2025 r. nawet 5. osobowa rodzina wyrzucona z zasiłku rodzinnego. Zasiłek nie dla 275 600 osób. Przez pensję minimalną i progi dochodowe

W 2025 r. redukcja osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Skala redukcji? Z przeszło 1 mln uprawnionych obecnie do 742 900 (w porównaniu do 2023 r.) To tylko w 2025 r. W 2027 zasiłek rodzinny będzie pobierać tylko 663 400 osób. To redukcja o prawie 35% w stosunku do wyjściowego 1 mln osób w 2023 r.